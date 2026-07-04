Paraguay – Franța LIVE VIDEO (00:00, pe Antena 1 si AntenaPLAY). Mai fac sud-amercanii o surpriză?!

Paraguay – Franța se vede în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY (ora 00:00). Partida poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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Franţa este cu siguranţă marea favorită a acestui meci, după ce până acum a reuşit să se impună fără prea mari emoţii. În grupe, francezii au trecut de Senegal, 3-1, Irak, 4-0, și Norvegia, 4-1. Franța a câștigat tot într-o manieră cateogorică şi meciul din șaisprezecimi, cu Suedia, 3-0.

Vedeta echipei este cu siguranţă Kylian Mbappe, care a marcat până acum nu mai puţin de şase goluri. Padaguay s-a calificat cu emoţii din faza grupelor, de pe un loc trei, dar a urmat bomba! În șaisprezecimi au reuşit să treacă de Germania, după ce s-a ajuns la penalty-uri.

Paraguay – Franța LIVE VIDEO (00:00, pe Antena 1 si AntenaPLAY)

Echipele probabile

Paraguay: Gil – Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso – Galarza, Cubas, D. Gomez – Almiron, Avalos, Enciso