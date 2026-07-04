Reacţia lui Lewis Hamilton, după ce a fost învins la el acasă de Kimi Antonelli!

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton (41 de ani) a plecat din pole-position în cursa de sprint de la el acasă şi îşi dorea victoria, dar a fost întrecut pe parcurs de Kimi Antonelli. Italianul a câştigat prima lui cursă de sprint din carieră. Hamilton s-a clasat pe 2, iar un alt britanic, Lando Norris, a venit pe 3.
Hamilton a mărturisit că a dat totul în această cursă de sprint, dar nu a putut, totuşi, să se lupte de la egal cu liderul din clasamentul general, Kimi Antonelli. Hamilton va avea şansa unei noi victorii la Silverstone duminică, de la ora 17:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Calificările sunt astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
Lewis Hamilton, după ce s-a clasat pe 2 în cursa de sprint de la Silverstone: “Am dat totul, dar nu am putut să mă bat de la egal la egal cu Kimi”
“În primul rând îi salut pe toţi cei care sunt aici alături de noi. Recunosc, nu am văzut un pit mai entuziast niciodată în cariera mea. Mi-am dat seama încă de ieri că lupta se va da cu Mercedes. Am forţat cât am putut, am dat totul, dar nu am putut să mă bat de la egal la egal cu Kimi. Evident, vom da totul până la capăt”, a spus Hamilton după cursa de sprint.
Pilotul lui Ferrari nu a lăsat să i se vadă pe chip dezamăgirea. Luna trecută, Hamilton a obţinut prima lui victorie într-o mare cursă de când a venit la Ferrari. S-a întâmplat în Marele Premiu de la Barcelona.
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