“Îl detestă” Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!

Prinţul William şi Regele Charles al III-lea, la o ceremonie religioasă - Profimedia Images

Prinţul William a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre tatăl lui, Regele Charles al III-lea, în contextul în care Anglia luptă pentru câştigarea trofeului la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

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Un susţinător înfocat al clubului Aston Villa şi al naţionalei Angliei, Prinţul William a mărturisit că tatălui său nu îi place deloc fotbalul.

Prinţul William a dezvăluit că tatălui său, Regele Charles al III-lea, nu îi place fotbalul

“Ţi-a transmis tatăl tău pasiunea pentru Aston Villa sau a fost iniţiativa ta?”, a fost întrebarea care i-a fost pusă Prinţului William la podcastul “New Heights”, găzduit de Jason şi Travis Kelce, două vedete din NFL.

“Absolut deloc. Tatăl meu detestă fotbalul”, a răspuns Prinţul William, izbucnind în râs, la fel ca cele două vedete din NFL.

Naţionala Angliei speră să cucerească titlul mondial. Ar fi pentru a doua oară în istorie, după cel cucerit în 1966, la Campionatul Mondial găzduit chiar de Anglia. Englezii au învins atunci, cu 4-2, în finală Germania de Vest.