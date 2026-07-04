“Îl detestă” Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!

Prinţul William a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre tatăl lui, Regele Charles al III-lea, în contextul în care Anglia luptă pentru câştigarea trofeului la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.
Un susţinător înfocat al clubului Aston Villa şi al naţionalei Angliei, Prinţul William a mărturisit că tatălui său nu îi place deloc fotbalul.
Prinţul William a dezvăluit că tatălui său, Regele Charles al III-lea, nu îi place fotbalul
“Ţi-a transmis tatăl tău pasiunea pentru Aston Villa sau a fost iniţiativa ta?”, a fost întrebarea care i-a fost pusă Prinţului William la podcastul “New Heights”, găzduit de Jason şi Travis Kelce, două vedete din NFL.
“Absolut deloc. Tatăl meu detestă fotbalul”, a răspuns Prinţul William, izbucnind în râs, la fel ca cele două vedete din NFL.
Naţionala Angliei speră să cucerească titlul mondial. Ar fi pentru a doua oară în istorie, după cel cucerit în 1966, la Campionatul Mondial găzduit chiar de Anglia. Englezii au învins atunci, cu 4-2, în finală Germania de Vest.
Anglia a învins cu 2-1 RD Congo în şaisprezecimile Campionatului Mondial, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Congolezii au deschis surprinzător scorul în minutul 7, prin Brian Cipenga, dar căpitanul englezilor, Harry Kane (32 de ani), a rezolvat calificarea în finalul partidei. Kane a înscris cu capul după o centrare a lui Anthony Gordon în minutul 75, apoi tot el a primit o minge de la acelaşi Gordon, în minutul 86, a driblat un adversar şi a trimis un şut imparabil!
Anglia va întâlni Mexic într-un meci istoric în optimile Mondialului. Englezii revin pe legendarul stadion Azteca la 40 de ani de la golurile celebre ale regretatului Diego Maradona contra lor. Maradona a înscris iniţial cu mâna, golul fiind validat în ciuda protestelor vehemente ale englezilor. Apoi a marcat un gol de generic, înşirând mai mulţi jucători englezi, driblând şi portarul şi înscriind cu poarta goală.
Mexic – Anglia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY luni, 6 iulie, de la ora 03:00. Meciul se anunţă incendiar. Mexicanii nu au primit gol până acum la Mondial, câştigând toate partidele disputate!
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