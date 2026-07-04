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“Îl detestă” Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 13:38

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Îl detestă Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!

Prinţul William şi Regele Charles al III-lea, la o ceremonie religioasă - Profimedia Images

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Prinţul William a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre tatăl lui, Regele Charles al III-lea, în contextul în care Anglia luptă pentru câştigarea trofeului la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

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Un susţinător înfocat al clubului Aston Villa şi al naţionalei Angliei, Prinţul William a mărturisit că tatălui său nu îi place deloc fotbalul.

Prinţul William a dezvăluit că tatălui său, Regele Charles al III-lea, nu îi place fotbalul

“Ţi-a transmis tatăl tău pasiunea pentru Aston Villa sau a fost iniţiativa ta?”, a fost întrebarea care i-a fost pusă Prinţului William la podcastul “New Heights”, găzduit de Jason şi Travis Kelce, două vedete din NFL.

“Absolut deloc. Tatăl meu detestă fotbalul”, a răspuns Prinţul William, izbucnind în râs, la fel ca cele două vedete din NFL.

Naţionala Angliei speră să cucerească titlul mondial. Ar fi pentru a doua oară în istorie, după cel cucerit în 1966, la Campionatul Mondial găzduit chiar de Anglia. Englezii au învins atunci, cu 4-2, în finală Germania de Vest.

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Anglia a învins cu 2-1 RD Congo în şaisprezecimile Campionatului Mondial, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Congolezii au deschis surprinzător scorul în minutul 7, prin Brian Cipenga, dar căpitanul englezilor, Harry Kane (32 de ani), a rezolvat calificarea în finalul partidei. Kane a înscris cu capul după o centrare a lui Anthony Gordon în minutul 75, apoi tot el a primit o minge de la acelaşi Gordon, în minutul 86, a driblat un adversar şi a trimis un şut imparabil!

Anglia va întâlni Mexic într-un meci istoric în optimile Mondialului. Englezii revin pe legendarul stadion Azteca la 40 de ani de la golurile celebre ale regretatului Diego Maradona contra lor. Maradona a înscris iniţial cu mâna, golul fiind validat în ciuda protestelor vehemente ale englezilor. Apoi a marcat un gol de generic, înşirând mai mulţi jucători englezi, driblând şi portarul şi înscriind cu poarta goală.

Mexic – Anglia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY luni, 6 iulie, de la ora 03:00. Meciul se anunţă incendiar. Mexicanii nu au primit gol până acum la Mondial, câştigând toate partidele disputate!

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