Pleacă Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova? Care este de fapt planul lui Mihai Rotaru

Anderlecht a insistat tot mai mult în ultimele zile pentru transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, însă Mihai Rotaru trage de timp, după ce oltenii au obținut calificarea în turul doi preliminar al UEFA Champions League.
Finanțatorul campioanei României ar avea în plan să tragă cât mai mult de timp în ceea ce privește oficializarea transferului, dorind să profite de calitatea acestuia în jocurile europene.
Pleacă Ștefan Baiaram la Anderlecht. Planul campioanei României
Universitatea Craiova o va înfrunta pe Levski Sofia în turul doi preliminar al UEFA Champions League, iar transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht pare să fi intrat în impas.
Mihai Rotaru a primit oferte pentru mai mulți jucători importanți, dar finanțatorul a evitat să le dea drumul, dorind să se folosească de experiența acestora pentru a ajunge cât mai departe în cupele europene.
Gsp.ro scrie că planul oltenilor este de a negocia cât mai târziu transferul lui Baiaram, pentru a încerca să ajungă în fazele principale ale cupelor europene.
„Mutarea la Anderlecht nu a picat sub nicio formă, dar s-a amânat pentru moment. După dubla cu Levski vor fi alte discuții, dar și acolo depinde de rezultatul echipei. Champions League este prioritară pentru el acum, iar o evoluție bună acolo poate aduce un club mai mare.
Sunt și alte echipe europene care îl monitorizează, iar grăbirea lucrurilor poate strica ceva mai mare”, menționează sursa citată.
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