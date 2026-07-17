Le-a dat interzis! Decizia luată de Didier Deschamps înaintea finalei „mici” de la Mondial, Franţa – Anglia

Didier Deschamps a luat o decizie categorică în cantonamentul Franţei, înaintea confruntării cu Anglia, din finala „mică” de la Campionatul Mondial. Selecţionerul francezilor nu a fost de acord cu propunerea jucătorilor săi.

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Franţa şi Anglia au ratat şansa de a fi în finala mare de la New York, după înfrângerile cu Spania, respectiv Argentina, din semifinale. Cele două rivale se vor duela astfel pentru locul al treilea de la Mondial, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

Decizia luată de Didier Deschamps înaintea finalei „mici” de la Mondial, Franţa – Anglia

Naţionala Franţei a părăsit baza de pregătire de la Boston şi a călătorit către Florida, partida cu Anglia urmând să se dispute la Miami. Fracezii au aflat că jucătorii i-au cerut o zi liberă lui Didier Deschamps, înaintea partidei cu englezi.

Conform rmcsport.bfmtv.com, selecţionerul Franţei a refuzat cerinţa jucătorilor săi. Acesta nu le-a oferit liber joi jucătorilor săi, deşi partida cu Anglia urma să se dispute peste două zile.

Deschamps vrea ca elevii săi să rămână concentraţi şi înaintea duelului cu Anglia. Acesta nu-şi doreşte ca naţionala sa să încheie Campionatul Mondial cu două înfrângeri, ambiţiile fiind mari în vederea duelului cu echipa pregătită de Thomas Tuchel.