Afacere excelentă pentru Dinamo. Suma încasată în schimbul titularului vândut în Rusia

Dinamo şi-a vândut unul dintre titulari în Rusia, în această perioadă de mercato. „Câinii” au renunţa la Maxime Sivis, fundaşul dreapta francez, urmând să încaseze o sumă importantă în schimbul lui.
Maxime Sivis va evolua în prima ligă din Rusia, la Orenburg. Noua echipă a fundaşului francez s-a clasat pe locul 12 în stagiunea trecută.
Afacere excelentă pentru Dinamo: 750.000 de euro pentru Maxime Sivis
Negocierile dintre Dinamo şi cei de la Orenburg s-au finalizat cu succes, notează prosport.ro. „Câinii” vor încasa suma de 750.000 de euro în schimbul lui Maxime Sivis, fiind incluse şi bonusurile în aceşti bani.
Oficialii „câinilor” au făcut un profit considerabil în urma transferului titularului din flancul drept al defensivei. Sivis a fost transferat gratis de Dinamo, în iulie 2024, de la Guingamp.
La noua echipă, Orenburg, Maxime Sivis va deveni unul dintre cei mai bine cotaţi jucători din lot. Cel mai bine evaluat jucător al ruşilor este Damian Puebla (2 milioane de euro), iar cota francezului este de 700.000 de euro.
Maxime Sivis a bifat 36 de meciuri la Dinamo în sezonul trecut, în toate competiţiile. El a reuşit să marcheze două goluri, în meciurile cu Oţelul şi Petrolul din turul sezonului regular, oferind tot atâtea pase decisive.
Înlocuitor din Spania pentru Maxime Sivis
Conducătorii lui Dinamo nu vor să rămână descoperiți mult timp și au deja un înlocuitor pregătit. Dario Benavides, fundaș dreapta spaniol de 23 de ani, care este în prezent legitimat la RAAL La Louviere, în Belgie, e așteptat să vină la București să semneze contractul cu „câinii”.
Jucătorul iberic are un CV interesant care include FC Sevilla, formație la care a crescut și la care a și jucat 3 meciuri la nivel de seniori. În acest moment pe lângă Maxime Sivis cei de la Dinamo îl mai au în lot pe tânărul Raul Opriș, adus liber de contract după despărțirea de U Cluj.
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