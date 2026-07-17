La fel ca în sporturile americane! Câștigătorii Cupei Mondiale vor primi inele personalizate în premieră

Echipa câştigătoare a Cupei Mondiale se va stabili duminică, pe MetLife Stadium. Pe lângă celebrul trofeu şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare îi va fi înmânat un nou simbol al triumfului.
Într-o premieră istorică pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi, de asemenea, inele de campioni personalizate, aducând astfel una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea fotbalului.
Toate detaliile legate de inelul câștigătorilor de Cupă Mondială
Fiecare inel va face parte dintr-o ediţie strict limitată de doar 2.026 de exemplare numerotate individual, un omagiu direct adus turneului în sine. Dintre acestea, 30 vor fi înmânate echipei victorioase, în timp ce 1.996 vor fi puse la dispoziţia fanilor din întreaga lume ca produs oficial licenţiat, permiţându-le suporterilor să deţină o piesă unică din istoria Cupei Mondiale FIFA 2026.
Pe una dintre feţele inelului este reprezentat trofeul Cupei Mondiale FIFA, iar cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câştigătoare. Fiecare inel va fi numerotat individual, ajustat pe măsură şi livrat împreună cu propriul certificat de autenticitate.
Fifa will present World Cup rings to the winners of Sunday’s final between Argentina and Spain, which will be attended by Donald Trump. pic.twitter.com/17wyQMDfG8
— BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2026
Imediat după finală, căpitanul şi antrenorul principal al echipei câştigătoare vor primi inele temporare pentru a marca evenimentul. Fiecare dintre cele 30 de inele destinate câştigătorilor va fi apoi personalizat înainte de a fi înmânat oficial la o dată ulterioară, asigurând o potrivire perfectă pe toată durata vieţii pentru o realizare care va răsuna în eternitate, menţionează FIFA.
Finala va avea loc duminică, pe stadionul New York/New Jersey, unde Spania şi Argentina se vor înfrunta pentru trofeu şi pentru inele.
Sursa: News.ro
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