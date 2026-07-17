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Pep Guardiola ştie ce jucător poate face diferenţa în finala Spania – Argentina. Nu e Messi!

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 17:01

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Pep Guardiola ştie ce jucător poate face diferenţa în finala Spania – Argentina. Nu e Messi!

Pep Guardiola/ Profimedia

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Pep Guardiola a prefaţat finala Campionatului Mondial, dintre Spania şi Argentina. Cele două naţionale se vor duela pentru marele trofeu duminică, la New York. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 22:00.

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Pep Guardiola, deşi este spaniol, a anunţat că nu a susţinut o naţională anume la Campionatul Mondial. Fostul manager de la Manchester City a dezvăluit că a susţinut jucători de la fiecare naţională în parte, pe care i-a antrenat sau care l-au impresionat.

Pep Guardiola ştie ce jucător poate face diferenţa în finala Campionatului Mondial, Spania – Argentina: Lamine Yamal

„La Mondial am ales jucătorii care-mi plac. Nu susţin o naţională anume, ci echipe cu jucători pe care îi apreciez, cu care am lucrat şi mă voi bucura pentru ei.

Dacă Argentina va câştiga, vor fi jucători pe care îi voi cunoaşte. La fel ar fi fost şi în cazul Franţei, Portugaliei. Sunt jucători care m-au impresionat”, a spus Pep Guardiola, conform marca.com.

De asemenea, Pep Guardiola a transmis că jucătorul care poate face diferenţa în finala Campionatului Mondial este Lamine Yamal. Managerul spaniol s-a declarat convins că tânărul spaniol poate decide singur un meci, dacă este la cel mai bun nivel, din punct de vedere fizic.

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„Dacă Rodri îşi arată nivelul la mijlocul terenului, alături de Pedri şi Lamine Yamal, fiind la cel mai bun nivel al lui, Spania poate face diferenţa.

Lamine Yamal a sosit oarecum în urmă în ceea ce priveşte condiţia sa fizică, din cauza accidentării recente. Cu toate acestea, având în vedere vârsta sa, are o capacitate incredibilă de a gestiona presiunea şi este capabil să decidă singur un meci”, a mai spus Pep Guardiola.

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