„Mă trec fiorii” Pierluigi Collina a dezvăluit cum a ajuns să îl desemneze pe Slavko Vincic la finala Cupei Mondiale

Preşedintele Comisiei de Arbitri a FIFA, Pierluigi Collina (66 de ani) a explicat pe larg cum l-a desemnat pe slovenul Slavko Vincic (46 de ani) la finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Finala Cupei Mondiale e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi finala mică, dintre Franţa şi Anglia, va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

Pierluigi Collina a explicat care au fost criteriile pentru desemnarea arbitrului la finala Cupei Mondiale! Slavko Vincic va conduce de la centru duelul Spania – Argentina

„Este un proces de durată. Sunt multe piese ale puzzle-ului care trebuie puse cap la cap pentru a obține imaginea completă a arbitrului ales pentru finală. Totul se desfășoară pe parcursul competiției. Evident, cel mai mult contează prestațiile arbitrilor.

Contează și meciurile pe care le-au condus anterior, precum și faptul că țara lor nu mai este implicată în competiție. Însă, la final, prestațiile sunt cele care fac diferența.

Ceea ce ați văzut este unul dintre cele mai emoționante momente ale competiției, atunci când anunțăm brigăzile delegate la finala mică și la marea finală. Este un moment emoționant pentru arbitri, dar și pentru mine. Este a treia oară când fac acest lucru la o Cupă Mondială FIFA și, de fiecare dată, mă trec fiorii”, a declarat Pierluigi Collina.