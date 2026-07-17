Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Mă trec fiorii” Pierluigi Collina a dezvăluit cum a ajuns să îl desemneze pe Slavko Vincic la finala Cupei Mondiale

„Mă trec fiorii” Pierluigi Collina a dezvăluit cum a ajuns să îl desemneze pe Slavko Vincic la finala Cupei Mondiale

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 16:22

Comentarii
„Mă trec fiorii Pierluigi Collina a dezvăluit cum a ajuns să îl desemneze pe Slavko Vincic la finala Cupei Mondiale

Pierluigi Collina, în timpul unei conferinţe de presă / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Preşedintele Comisiei de Arbitri a FIFA, Pierluigi Collina (66 de ani) a explicat pe larg cum l-a desemnat pe slovenul Slavko Vincic (46 de ani) la finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Finala Cupei Mondiale e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi finala mică, dintre Franţa şi Anglia, va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

Pierluigi Collina a explicat care au fost criteriile pentru desemnarea arbitrului la finala Cupei Mondiale! Slavko Vincic va conduce de la centru duelul Spania – Argentina

„Este un proces de durată. Sunt multe piese ale puzzle-ului care trebuie puse cap la cap pentru a obține imaginea completă a arbitrului ales pentru finală. Totul se desfășoară pe parcursul competiției. Evident, cel mai mult contează prestațiile arbitrilor.

Contează și meciurile pe care le-au condus anterior, precum și faptul că țara lor nu mai este implicată în competiție. Însă, la final, prestațiile sunt cele care fac diferența.

Ceea ce ați văzut este unul dintre cele mai emoționante momente ale competiției, atunci când anunțăm brigăzile delegate la finala mică și la marea finală. Este un moment emoționant pentru arbitri, dar și pentru mine. Este a treia oară când fac acest lucru la o Cupă Mondială FIFA și, de fiecare dată, mă trec fiorii”, a declarat Pierluigi Collina.

Reclamă
Reclamă

Slavko Vincic a plâns de bucurie atunci când va afla că va arbitra finala Cupei Mondiale. Ultimul act al Cupei Mondiale se va disputa pe MetLife Stadium, în New York (New Jersey).

Cine e Slavko Vincic

Slavko Vincic are o experiență vastă în meciurile cu miză, fiind la centru la finala Ligii Campionilor din 2024 (Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0), dar și la finala Europa League din 2022 (Eintracht Frankfurt – Rangers 1-1, 6-5 după penalty-uri).

Aflat la a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2022, unde a oficiat două meciuri, Vincic va conduce a patra sa partidă de la acest turneu final. Până acum, a mai fost la centru la Brazilia – Maroc 1-1, Iordania – Algeria 1-2 și Mexic – Ecuador 2-0.

Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lorUnde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
Reclamă

Cu Vincic la centru, Spania nu a pierdut niciodată, indiferent că a fost vorba de partide amicale sau oficiale. „Furia Roja” are un bilanț de trei victorii și două remize când a fost arbitrată de sloven, acest lucru întâmplându-se ultima dată în semifinala de la EURO 2024, 2-1 contra Franței.

În ceea ce o privește pe Argentina, ea a fost o singură dată „fluierată” de Vincic, iar acest lucru s-a întâmplat la Cupa Mondială din 2022, când „pumele” au suferit o înfrângere șocantă contra Arabiei Saudite.

Brigada completă de la Finala Cupei Mondiale:

Central: Slavko Vincic (Slovenia)

Asistenți: Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic (Slovenia)

Al patrulea arbitru: Adham Makhadmeh (Iordania)

Arbitru de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)

Asistent VAR: Nicolas Gallo (Columbia)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Observator
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
Fanatik.ro
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!