„Mă trec fiorii” Pierluigi Collina a dezvăluit cum a ajuns să îl desemneze pe Slavko Vincic la finala Cupei Mondiale

Preşedintele Comisiei de Arbitri a FIFA, Pierluigi Collina (66 de ani) a explicat pe larg cum l-a desemnat pe slovenul Slavko Vincic (46 de ani) la finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Finala Cupei Mondiale e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.
Şi finala mică, dintre Franţa şi Anglia, va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.
Pierluigi Collina a explicat care au fost criteriile pentru desemnarea arbitrului la finala Cupei Mondiale! Slavko Vincic va conduce de la centru duelul Spania – Argentina
„Este un proces de durată. Sunt multe piese ale puzzle-ului care trebuie puse cap la cap pentru a obține imaginea completă a arbitrului ales pentru finală. Totul se desfășoară pe parcursul competiției. Evident, cel mai mult contează prestațiile arbitrilor.
Contează și meciurile pe care le-au condus anterior, precum și faptul că țara lor nu mai este implicată în competiție. Însă, la final, prestațiile sunt cele care fac diferența.
Ceea ce ați văzut este unul dintre cele mai emoționante momente ale competiției, atunci când anunțăm brigăzile delegate la finala mică și la marea finală. Este un moment emoționant pentru arbitri, dar și pentru mine. Este a treia oară când fac acest lucru la o Cupă Mondială FIFA și, de fiecare dată, mă trec fiorii”, a declarat Pierluigi Collina.
Slavko Vincic a plâns de bucurie atunci când va afla că va arbitra finala Cupei Mondiale. Ultimul act al Cupei Mondiale se va disputa pe MetLife Stadium, în New York (New Jersey).
Cine e Slavko Vincic
Slavko Vincic are o experiență vastă în meciurile cu miză, fiind la centru la finala Ligii Campionilor din 2024 (Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0), dar și la finala Europa League din 2022 (Eintracht Frankfurt – Rangers 1-1, 6-5 după penalty-uri).
Aflat la a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2022, unde a oficiat două meciuri, Vincic va conduce a patra sa partidă de la acest turneu final. Până acum, a mai fost la centru la Brazilia – Maroc 1-1, Iordania – Algeria 1-2 și Mexic – Ecuador 2-0.
Cu Vincic la centru, Spania nu a pierdut niciodată, indiferent că a fost vorba de partide amicale sau oficiale. „Furia Roja” are un bilanț de trei victorii și două remize când a fost arbitrată de sloven, acest lucru întâmplându-se ultima dată în semifinala de la EURO 2024, 2-1 contra Franței.
În ceea ce o privește pe Argentina, ea a fost o singură dată „fluierată” de Vincic, iar acest lucru s-a întâmplat la Cupa Mondială din 2022, când „pumele” au suferit o înfrângere șocantă contra Arabiei Saudite.
Brigada completă de la Finala Cupei Mondiale:
Central: Slavko Vincic (Slovenia)
Asistenți: Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic (Slovenia)
Al patrulea arbitru: Adham Makhadmeh (Iordania)
Arbitru de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania)
Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)
Asistent VAR: Nicolas Gallo (Columbia)
- Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026
- Pep Guardiola ştie ce jucător poate face diferenţa în finala Spania – Argentina. Nu e Messi!
- Le-a dat interzis! Decizia luată de Didier Deschamps înaintea finalei „mici” de la Mondial, Franţa – Anglia
- La fel ca în sporturile americane! Câștigătorii Cupei Mondiale vor primi inele personalizate în premieră
- Franța – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Finala mică de la Mondial între doi granzi