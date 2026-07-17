Lovitură devastatoare pentru Daniel Pancu! Ratează primele trei etape din acest sezon

Daniel Pancu are probleme de efectiv înainte de primul meci al sezonului, contra nou promovatei Sepsi. Giuleștenii nu îl vor avea disponibil în lot pe Rareș Pop.
Concret, fotbalistul în vârstă de 21 de ani nu va putea fi utilizat în primele trei dispute din acest start de campionat, după ce a încasat un cartonaș roșu în ultima rundă din sezonul precedent.
Rareș Pop, OUT în primele trei etape de Liga 1
Rareș Pop nu va fi disponibil în acest start de sezon, asta după ce fotbalistul de 21 de ani a încasat un cartonaș roșu în ultima etapă de play-out, în finalul stagiunii precedente.
Jucătorul a avut o intrare criminală asupra lui Luan Campos, iar Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal l-a suspendat pentru următoarele trei etape.
Așadar, Rareș Pop va lipsi din lotul Rapidului pentru partidele cu Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Botoșani și CFR Cluj. ânărul fotbalist, internațional român U21, ar urma să revină în etapa a 4-a a SuperLigii chiar la meciul cu UTA Arad.
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