Presa braziliană îl critică pe Ancelotti după eliminare: “Alegere greşită a celui mai bine plătit antrenor din lume”

Un vis care nu se va împlini. O întreagă ţară visa să vadă Brazilia revenind în vârf, ridicând din nou trofeul Cupei Mondiale. Însă brazilienii vor trebui să mai aştepte cel puţin încă patru ani. În faţa Norvegiei lui Erling Haaland, Seleçao a pierdut (1-2) şi şi-a luat rămas bun de la Cupa Mondială din 2026. În Brazilia, această înfrângere doare, iar presa nu a ezitat să critice dur echipa naţională.

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„Cel mai bine plătit antrenor al Cupei Mondiale din 2026 a eşuat la primul său test important la cârma naţionalei braziliene”, titrează Estadao, care ţine să reamintească suma cheltuită de Confederaţia Braziliană pentru a-l aduce pe italian pe banca Seleçao. Ziarul dezvăluie chiar şi cifrele salariului lui Ancelotti, care s-ar ridica la 8,2 milioane de euro pe an.

Ziarul „O Globo” este sarcastic la adresa italianului şi a celebrei sale gume de mestecat. „Guma de mestecat a unei echipe apatice, fade şi fără formă”, titrează ziarul, care ţine să sublinieze şi „alegerile greşite ale lui Ancelotti”.

Acelaşi ton se regăseşte şi în ziarul „A Folha”. După ce a reamintit că fostul antrenor al Real Madrid şi-a prelungit contractul până în 2030, ziarul subliniază că „improvizaţia nu a dat rezultate. Acum, Ancelotti are patru ani la dispoziţie pentru a construi o echipă”.

Chiar şi predecesorii antrenorului italian îl critică aspru. Vanderlei Luxemburgo, care a antrenat Seleçao între 1998 şi 2000, nu menajează deloc. „Dacă Ancelotti ar fi brazilian, ar fi terminat. A greşit, şi nu puţin!”, a declarat el pe reţelele sociale.