Sepp Blatter, contrariat după cazul Balogun: “Încotro te îndrepți, FIFA?”

Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, și-a exprimat, luni, surprinderea față de decizia forului fotbalistic mondial de a anula cartonașul roșu primit de jucătorul american Folarin Balogun, în urma unui apel telefonic al lui Donald Trump către Gianni Infantino, relatează AFP.
‘Cartonașele roșii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate pe baza regulamentelor, a probelor și a deciziilor unor organisme independente’, a scris pe contul de X fostul oficial elvețian în vârstă de 90 de ani.
‘Dacă un președinte al SUA intervine pe lângă președintele FIFA, iar un jucător primește brusc drept de joc înaintea unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, întrebarea devine inevitabilă: ‘Quo vadis (încotro te îndrepți), FIFA?’, a continuat fostul responsabil al fotbalului mondial.
‘Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică’, a concluzionat Sepp Blatter, adăugând hashtag-urile #GianniInfantino și #DonaldTrump pentru a evita orice ambiguitate.
Forțat să demisioneze în 2015 în mijlocul unui val de scandaluri, Blatter nu și-a ascuns niciodată cuvintele în ceea ce privește succesorul său. În februarie anul trecut, el a deplâns în cotidianul german Bild că FIFA este ‘o dictatură’ care ‘se reduce la președintele său’.
‘Trump va orchestra o cascadorie publicitară’ în jurul Cupei Mondiale din 2026 și ‘pentru asta, are nevoie de noul său prieten, președintele FIFA, Gianni Infantino, deși ‘complice’ ar fi un termen mai potrivit decât ‘prieten”, a replicat el.
Duminică, un comunicat laconic al FIFA care anunța că penalizarea aplicată lui Balogun, eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herțegovina, a fost suspendată și jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei, a stârnit un val de indignare.
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