Primul jucător prins dopat la un Mondial a fost bătut de miliția dictatorului chiar în fața presei

Bătut în public de miliția dictatorului și de vicepreședintele Federației

A doua zi, Ernst Jean-Joseph a fost scos cu forța din cantonamentul echipei naționale chiar de către oamenii din miliția lui Jean Claude Duvalier. „Gorilele” l-au bătut crunt pe fotbalist, de față cu jurnaliștii. Inclusiv vicepreședintele Federației, Acedius Saint-Louis, un ofițer în Armata Haitiană, l-a lovit pe jucător.

După corecția fizică primită, Jean-Joseph a fost urcat cu forța într-o mașină și trimis direct la aeroport. De acolo, fotbalistul a zburat înapoi spre Port-au-Prince. Nu doar jurnaliștii din Vest au fost înspăimântați în fața unor asemenea scene violente, ci și restul jucătorilor haitieni.

Până atunci, ca sportivi privilegiați, nu văzuseră partea întunecată a regimului dictatorial al lui „Baby Doc”.

Haiti s-a prăbușit, cu gândul la soarta lui Jean-Joseph

Îngrijorați din cauza colegului lor, haitienii au colapsat. Câteva zile mai târziu, au pierdut cu 0-7 în fața Poloniei, meci înaintea căruia fundașul Fritz André povestea că n-a închis un ochi. La fel precum colegii săi, se gândea că Ernst Jean-Joseph a fost ucis. Până la urmă, Ernst și-a sunat colegii, din Haiti, și i-a asigurat că e în viață.

Acel mesaj i-a mai calmat pe haitieni. În ultimul meci, contra Argentinei, le-a mai revenit inima la loc. Sanon a marcat din nou pentru ai săi, dar sud-americanii s-au impus cu 4-1. Naționala din Caraibe a încheiat Mondialul cu trei eșecuri și golaveraj 2-14.

A supraviețuit și a revenit la echipa națională

Cât despre soarta imediată a lui Ernst Jean-Joseph, aceasta e neclară. A fost suspendat un an din fotbal și aparent închis în Haiti. Au existat zvonuri că bătăușii dictatorului i-ar fi rupt ambele brațe, neconfirmate însă. Colegii săi l-au găsit totuși nevătămat la întoarcerea în țară. Potrivit unor rude de ale sale, apărătorul ar fi fost cruțat pentru că era unul dintre favoriții lui „Baby Doc”.

Cert e că Jean-Joseph a continuat să joace pentru Haiti până la retragere, în 1980, dar „grenadierii” n-au mai reușit să se califice la un Mondial. După ce a agățat ghetele în cui, fundașul a devenit antrenor în țara sa. A încetat din viață în 2020, la 72 de ani, în urma unui atac de cord.