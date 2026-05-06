Primul jucător prins dopat la un Mondial a fost bătut de miliția dictatorului chiar în fața presei

Haiti va participa la Campionatul Mondial de la vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Dar „grenadierii”, așa cum sunt alintați fotbaliștii din Caraibe, s-au calificat pentru prima dată la un Mondial în 1974, la ediția din Germania.
Pe atunci, țara era condusă de un dictator nemilos: Jean Claude Duvalier, zis „Baby Doc” pentru că era doar un puști de 23-24 de ani. Pasionat de sport și de petreceri, „Baby Doc” preluase puterea de la tatăl său, decedat în 1971.
Calificarea celor din Haiti, acuzați de Voodoo și mituirea arbitrilor
Haiti a ajuns la turneul din Germania după o campanie preliminară controversată. Adversarii din Trinidad Tobago i-au acuzat pe haitieni că au făcut Voodoo (magie neagră) și că au mituit arbitrii în meciul decisiv de la Port-au-Prince. „Grenadierii” au câștigat atunci cu 2-1, dar cei din Trinidad au susținut că „centralul” le-a anulat eronat nu mai puțin de patru goluri!
Înaintea Mondialului german, haitienii s-au pregătit timp de șase luni împreună pentru a le ține piept Italiei, Poloniei și Argentinei, adversarii din grupa a patra. Iar la debut, pe Olympiastadion, din Munchen, au fost aproape de un „șoc”. Au condus timp de șase minute marea Italie, după golul istoric al lui „Manno” Sanon, însă au cedat până la final cu 1-3.
Primul jucător dopat la un Mondial, depistat imediat după meciul cu Italia
Dar entuziasmul unui rezultat strâns venit în urma unui joc bun avea să dispară imediat după meci, când fundașul central Ernst Jean-Joseph a fost testat pozitiv cu fenmetrazină, un stimulent interzis. Jucătorul haitian a fost, de altfel, primul jucător prins dopat în istoria Cupei Mondiale. „Am astm, iar doctorul mi-a prescris niște pastile”, s-a apărat Jean-Joseph.
Numai că fundașul haitian a fost contrazis chiar de medicul echipei, Patrick Hugeux. „N-a fost îndeajuns de inteligent încât să-și dea seama ce face sau ce zice”, l-a atacat frontal doctorul, adăugând că Jean-Joseph nici măcar nu suferă de astm. Începând cu acel moment, s-a declanșat un scandal monstru, care a răvășit atât echipa din Haiti, cât și gazdele din Germania.
Bătut în public de miliția dictatorului și de vicepreședintele Federației
A doua zi, Ernst Jean-Joseph a fost scos cu forța din cantonamentul echipei naționale chiar de către oamenii din miliția lui Jean Claude Duvalier. „Gorilele” l-au bătut crunt pe fotbalist, de față cu jurnaliștii. Inclusiv vicepreședintele Federației, Acedius Saint-Louis, un ofițer în Armata Haitiană, l-a lovit pe jucător.
După corecția fizică primită, Jean-Joseph a fost urcat cu forța într-o mașină și trimis direct la aeroport. De acolo, fotbalistul a zburat înapoi spre Port-au-Prince. Nu doar jurnaliștii din Vest au fost înspăimântați în fața unor asemenea scene violente, ci și restul jucătorilor haitieni.
Până atunci, ca sportivi privilegiați, nu văzuseră partea întunecată a regimului dictatorial al lui „Baby Doc”.
Haiti s-a prăbușit, cu gândul la soarta lui Jean-Joseph
Îngrijorați din cauza colegului lor, haitienii au colapsat. Câteva zile mai târziu, au pierdut cu 0-7 în fața Poloniei, meci înaintea căruia fundașul Fritz André povestea că n-a închis un ochi. La fel precum colegii săi, se gândea că Ernst Jean-Joseph a fost ucis. Până la urmă, Ernst și-a sunat colegii, din Haiti, și i-a asigurat că e în viață.
Acel mesaj i-a mai calmat pe haitieni. În ultimul meci, contra Argentinei, le-a mai revenit inima la loc. Sanon a marcat din nou pentru ai săi, dar sud-americanii s-au impus cu 4-1. Naționala din Caraibe a încheiat Mondialul cu trei eșecuri și golaveraj 2-14.
A supraviețuit și a revenit la echipa națională
Cât despre soarta imediată a lui Ernst Jean-Joseph, aceasta e neclară. A fost suspendat un an din fotbal și aparent închis în Haiti. Au existat zvonuri că bătăușii dictatorului i-ar fi rupt ambele brațe, neconfirmate însă. Colegii săi l-au găsit totuși nevătămat la întoarcerea în țară. Potrivit unor rude de ale sale, apărătorul ar fi fost cruțat pentru că era unul dintre favoriții lui „Baby Doc”.
Cert e că Jean-Joseph a continuat să joace pentru Haiti până la retragere, în 1980, dar „grenadierii” n-au mai reușit să se califice la un Mondial. După ce a agățat ghetele în cui, fundașul a devenit antrenor în țara sa. A încetat din viață în 2020, la 72 de ani, în urma unui atac de cord.
