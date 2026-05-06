Americanii au anunţat “jobul de vis” plătit cu 50.000 de dolari pe durata Campionatului Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 6 mai 2026, 9:44

Cupa Mondială - Getty Images

FOX Sports, FOX One şi Indeed, site-ul de locuri de muncă numărul 1 din lume şi o platformă de angajare de top, lansează o iniţiativă fără precedent pentru a recruta un „observator” care să urmărească în direct toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale din 2026, într-un spaţiu amplasat chiar în centrul Times Square din New York. Premiul: un salariu de 50.000 de dolari şi o experienţă inedită.

FOX Sports a conceput un „loc de muncă de vis” cu totul unic. Un fan va fi selectat pentru a urmări, analiza şi trăi fiecare minut al turneului, totul dintr-un spaţiu de vizionare personalizat amenajat în Times Square.

Aşa arată jobul de vis pe durata Campionatului Mondial 2026

Robert Gottlieb, preşedintele departamentului de marketing al FOX Sports, îşi asumă ambiţia de a face din această Cupă Mondială „un turneu istoric care necesită o recrutare la fel de istorică”.

Ideea este clară: a plasa un pasionat în centrul evenimentului pentru a întruchipa emoţia brută a fotbalului, meci după meci, fără întrerupere, timp de o lună şi jumătate.

Un proces de recrutare exigent pentru a obţine „slujba vieţii”

În spatele visului se află o selecţie riguroasă pentru a obţine această slujbă. Pentru a spera să fie aleşi, candidaţii trebuie mai întâi să treacă prin Indeed, creându-şi un profil solid. Dar asta nu va fi suficient. Oferta vizează profiluri capabile să comenteze jocul, să analizeze meciurile şi să producă conţinut captivant.

Astfel, candidaţii vor trebui să-şi pună în valoare competenţele în domeniul reportajului, jurnalismului şi creării de conţinut. În ultima etapă decisivă, vor trebui să publice un videoclip pe reţelele de socializare pentru a-şi demonstra pasiunea şi a explica de ce sunt candidatul ideal.

Câştigătorul va trăi experienţa extraordinară de a urmări cele 104 meciuri în direct, zi de zi, cufundat într-o bulă de fotbal în inima New York-ului, fiind remunerat cu 50.000 de dolari (aproximativ 42.735 de euro).

 

