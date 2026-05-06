Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”

FC Botoșani a scăpat și în acest sezon de emoțiile retrogradării, dar marele regret al lui Valeriu Iftime este că echipa sa nu a prins play-off-ul, asta deși a condus campionatul câteva etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, finanțatorul moldovenilor are motive de bucurie, fiind pe punctul de a-și vinde cel mai important jucător. Sebastian Mailat are oferte din străinătate.

Sebastian Mailat, subiectul unui transfer de 500.000 de euro

Cu 12 goluri marcate în acest sezon de Liga 1, Sebastian Mailat are toate șansele să plece de la FC Botoșani la finalul acestui campionat. Valeriu Iftime a confirmat că există o ofertă pentru atacant.

500.000 de euro ar fi prețul pe care o echipă din Polonia ar fi dispusă să îl plătească pentru fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro.

„Marius Croitoru se pricepe să formeze jucători. Asta vreau, dincolo de antrenamente. Să facem bani din transferuri. Da, așa e, Mailat are oferte bune din afară. Cred că pleacă”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.