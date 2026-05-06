Home | Fotbal | Liga 1 | Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”

Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”

Daniel Işvanca Publicat: 6 mai 2026, 17:20

Comentarii
Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: Are oferte bune, cred că pleacă”

Sebastian Mailat, într-un meci cu FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FC Botoșani a scăpat și în acest sezon de emoțiile retrogradării, dar marele regret al lui Valeriu Iftime este că echipa sa nu a prins play-off-ul, asta deși a condus campionatul câteva etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, finanțatorul moldovenilor are motive de bucurie, fiind pe punctul de a-și vinde cel mai important jucător. Sebastian Mailat are oferte din străinătate.

Sebastian Mailat, subiectul unui transfer de 500.000 de euro

Cu 12 goluri marcate în acest sezon de Liga 1, Sebastian Mailat are toate șansele să plece de la FC Botoșani la finalul acestui campionat. Valeriu Iftime a confirmat că există o ofertă pentru atacant.

500.000 de euro ar fi prețul pe care o echipă din Polonia ar fi dispusă să îl plătească pentru fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro.

„Marius Croitoru se pricepe să formeze jucători. Asta vreau, dincolo de antrenamente. Să facem bani din transferuri. Da, așa e, Mailat are oferte bune din afară. Cred că pleacă”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
Fanatik.ro
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
18:24

Jose Mourinho nu se joacă! „The Special One” a transmis condițiile revenirii sale la Real Madrid
18:24

Mihai Stoica, revoltat de explicaţiile lui Vassaras: “Ne jigneşte, e de neiertat”! Se teme de arbitraj la baraj
17:53

Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Anunțul venit din Gruia: „Mult succes în continuare”
17:47

Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”
17:45

VideoRoad to America: Poveştile celor trei naţionale gazdă de la Mondialul din 2026
17:07

Giovanni Becali îi caută lui Kopic o echipă unde să ia un salariu uriaş: “Mai bun ca Benitez”! Reacţia croatului
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 3 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
Citește și
Cele mai citite
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”