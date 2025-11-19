Cinci lucruri despre Haiti, care va juca la Mondial: stat eșuat, națională în exil și-un stadion confiscat de bandele criminale - Antena Sport

Haiti este una dintre marile surprize ale preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe s-a calificat la turneul final, după ce a câștigat grupa C din preliminariile CONCACAF. „Grenadierii” au învins-o marți noapte pe Nicaragua (2-0), în ultima rundă, și au încheiat peste favoritele Honduras și Costa Rica.
Pentru Haiti, va fi a doua prezență la un Campionat Mondial, după ediția din 1974. O calificare istorică, venită în contextul în care țara aflată pe insula Hispaniola este decimată de sărăcie și violență.
1. Haiti este un stat în colaps, controlat de bande criminale
În acest moment, Haiti este un stat eșuat, sinonim cu anarhia. Potrivit rapoartelor ONU, capitala țării, Port-au-Prince, este controlată în proporție de 90% de grupări criminale. Bandele înarmate până-n dinți se luptă pentru teritorii și au înlocuit literalmente instituțiile statului. Controlează tot, de la drumuri până la mâncare și distribuția apei și a electricității pentru populație.
Conform BBC, în Haiti există acum circa 150 de bande criminale. Cea mai mare și mai bine organizată grupare e 400 Mawozo, care acționează în capitala Port-au-Prince.
2. Selecționerul echipei nu a călcat vreodată în Haiti!
Sébastien Migné, francezul care o antrenează pe Haiti, conduce echipa de la distanță. Angajat în 2024, selecționerul de 52 de ani nu a călcat vreodată în Haiti. „E imposibil să te duci acolo, e prea periculos”, spunea recent Migné, într-un interviu pentru France Football.
„De obicei, trăiesc în țările în care lucrez, dar aici nu se poate. Nu mai există nici măcar zboruri internaționale care să aterizeze în Haiti”, a mai zis antrenorul care, de-a lungul carierei sale, a lucrat în Congo, Kenya și Guineea Ecuatorială.
3. Haiti nu a mai jucat acasă din 2021
În condițiile crizei umanitare din țară, echipa națională evoluează în exil încă din iulie 2021. În aceste preliminarii, Haiti și-a disputat meciurile de acasă la Willemstad, în Curaçao.
În martie 2024, Federația din Haiti anunța că a pierdut controlul asupra arenei Sylvio Cator, cel mai mare stadion din țară! „Stadionul este acum controlat de bande criminale și au avut loc acte de vandalism”, transmitea federația, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare.
4. Mondialul din 1974: corupție și Voodoo
În 1974, Haiti s-a calificat la Mondialul din Germania „cu cântec”. Turneul de calificare s-a jucat la Port-au-Prince, iar haitienii au fost acuzați că au mituit arbitrii. În meciul decisiv, un 2-1 cu Trinidad Tobago, oaspeții ar fi avut patru goluri anulate eronat! Totodată, cei din Trinidad i-au acuzat pe haitieni că au apelat la vrăjitori Voodoo pentru a câștiga meciul.
Totul ar fi fost plănuit de dictatorul Jean Claude Duvalier, care preluase puterea în Haiti în 1971. Poreclit Baby Doc, el a ajuns președinte la nici 20 de ani, după moartea tatălui său, Francois Duvalier.
-
Haiti a pierdut toate cele trei meciuri la Mondialul din 1974: 1-3 cu Italia, 0-7 cu Peru și 1-4 cu Argentina.
5. Echipa națională se bazează pe jucători din diaspora
Haiti se bazează pe un contingent important de jucători din diaspora. Cei mai mulți sunt născuți în Franța, alții în SUA, Canada sau Elveția. Și, la fel ca antrenorul Sébastien Migné, unii dintre acești fotbaliști n-au călcat niciodată în Haiti.
Spre exemplu, mijlocașul Jean‐Ricner Bellegarde, care valorează 18 milioane de euro și joacă la Wolves. Născut în Franța și fost internațional U21 al „cocoșilor”, Bellegarde a debutat pentru Haiti în luna august a acestui an.
- Ilie Năstase a spus răspicat cu cine vrea să joace România la barajul de Mondial: “Ar fi bine”
- “Dezamăgire profundă”. Naționala care o poate întâlni pe România la barajul pentru World Cup, devastată
- Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută
- Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!
- “Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!