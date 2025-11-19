Cinci lucruri despre Haiti, care va juca la Mondial: stat eșuat, națională în exil și-un stadion confiscat de bandele criminale - Antena Sport

Haiti este una dintre marile surprize ale preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe s-a calificat la turneul final, după ce a câștigat grupa C din preliminariile CONCACAF. „Grenadierii” au învins-o marți noapte pe Nicaragua (2-0), în ultima rundă, și au încheiat peste favoritele Honduras și Costa Rica.

Pentru Haiti, va fi a doua prezență la un Campionat Mondial, după ediția din 1974. O calificare istorică, venită în contextul în care țara aflată pe insula Hispaniola este decimată de sărăcie și violență.

1. Haiti este un stat în colaps, controlat de bande criminale

În acest moment, Haiti este un stat eșuat, sinonim cu anarhia. Potrivit rapoartelor ONU, capitala țării, Port-au-Prince, este controlată în proporție de 90% de grupări criminale. Bandele înarmate până-n dinți se luptă pentru teritorii și au înlocuit literalmente instituțiile statului. Controlează tot, de la drumuri până la mâncare și distribuția apei și a electricității pentru populație.

Conform BBC, în Haiti există acum circa 150 de bande criminale. Cea mai mare și mai bine organizată grupare e 400 Mawozo, care acționează în capitala Port-au-Prince.