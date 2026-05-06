Edi Iordănescu, răspuns la oferta CFR-ului! Prima decizie luată de fostul selecționer, după ce a fost contactat din Gruia

CFR Cluj a început deja căutările pentru aducerea unui alt antrenor, mai ales că se conturează tot mai mult o plecare a lui Daniel Pancu, dorit insistent de către cei de la Rapid.

Ardelenii l-au contactat deja pe Edi Iordănescu, iar fostul selecționer al naționalei României a avut un prim răspuns pentru oficialii clubului din Gruia.

Edi Iordănescu nu ia în calcul venirea la CFR Cluj

Edi Iordănescu este prima variantă de înlocuitor a celor de la CFR Cluj în cazul plecării lui Daniel Pancu, iar oficialii din Gruia au avut deja câteva contacte cu fostul selecționer al României.

Potrivit gsp.ro, tehnicianul în vârstă de 47 de ani nu ia în calcul pentru moment oferta echipei de play-off, fiind interesat mai degrabă de preluarea unei formații din străinătate.

Iordănescu Jr este liber de contract din octombrie 2025, după despărțirea de Legia Varșovia. El a mai pregătit-o în două rânduri pe CFR Cluj, în total 34 de meciuri. Are în palmares un titlu de campion al României și două Supercupe cu „feroviarii”.