Giovanni Becali îi caută lui Kopic o echipă unde să ia un salariu uriaş: “Mai bun ca Benitez”! Reacţia croatului

Agentul Giovanni Becali (73 de ani) îi caută lui Zeljko Kopic (48 de ani) o echipă unde antrenorul croat să încaseze un salariu mult mai mare ca la Dinamo.
Giovanni Becali e de părere că Zeljko Kopic ar accepta o ofertă unde ar primi un salariu de 50.000 de euro pe lună.
Giovanni Becali: “Dacă Kopic are ofertă de 50.000 de euro, pleacă”
“Dacă are ofertă de 50.000 de euro net pe lună la o echipă din străinătate pleacă (n.r: Zeljko Kopic). Plăteşte ce are de plătit şi pleacă.
În situația actuală, Kopic e mai bun ca Benitez. Benitez e uzat, e expirat. Kopic e un antrenor modern. Dacă îi dai un milion, sau 1.200.000, îți rămân 4 milioane. (n.r. Kopic ar antrena lejer în locul lui Benitez) Super lejer”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.
Kopic: “Pentru mine există doar Dinamo la momentul în care vorbim”
“Îl cunosc pe domnul Giovanni. Am luat cina împreună și îmi place să discut cu el despre fotbal, despre jucători. Îi știu pe majoritatea impresarilor din România, dar și pe cei din Croația. Fac parte din viața mea, iar din când în când îmi aduc diferite oferte pe masă.
Nu este vorba despre 50.000 de euro sau 100.000 de euro. Pentru moment, concentrarea mea este doar aici, la fel cum a fost și în ultimii doi ani și jumătate, indiferent ce s-a întâmplat. Am ambiții la acest club, am contract. Ce pot să vă spun în prezent este că pentru mine există doar Dinamo la momentul în care vorbim”, a reacţionat Kopic, pentru sursa citată.
Obiectivul lui Kopic pe banca lui Dinamo, în acest sezon, este accederea într-o cupă europeană. Dinamo a ratat şansa de a merge în preliminariile Europa League, după ce a fost eliminată dramatic, în semifinalele Cupei României, de Universitatea Craiova, la loviturile de departajare.
“Câinii” speră să ajungă în preliminariile Conference League. În acest moment sunt pe locul 4 în Liga 1, cu 34 de puncte, cu două peste Rapid. “Câinii” sunt la 6 puncte în spatele locului 3, ocupat de CFR Cluj.
