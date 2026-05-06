Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

“104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 6 mai 2026, 11:18

Comentarii
104 Super Bowl-uri în 39 de zile. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Gianni Infantino, cu trofeul Campionatului Mondial/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat marţi organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2026 cu 48 de selecţionate, cel mai mare turneu din istorie, subliniind potenţialul său de a mări competitivitatea şi de a atrage investiţii în afara Europei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu vrem ca investitorii să investească doar într-un singur loc, vrem o concurenţă reală, pentru că asta îi va ajuta pe toţi să crească”, a declarat Infantino într-o apariţie scurtă la un forum din cadrul Conferinţei de Economie Globală a Institutului Milken, care are loc la Los Angeles (California).

  • Campionatul Mondial 2026 e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Preşedintele a susţinut că extinderea turneului îşi propune să diminueze concentrarea istorică a puterii fotbalistice în Europa şi să diversifice numărul de ţări competitive.

“Vreau ca 50 de ţări din lume să poată fi campioane mondiale, din cele 211 care alcătuiesc FIFA”, a precizat el, referindu-se la dominaţia actuală a elitei europene.

Infantino a pus, de asemenea, sub semnul întrebării interesul americanilor pentru fotbal, având în vedere tradiţia de spectacol care caracterizează sporturile lor, afirmând că ediţia din acest an a Cupei Mondiale va atinge cifre echivalente cu “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”.

Reclamă
Reclamă

“Statele Unite sunt ţara numărul unu în lume, în practic tot ceea ce fac: finanţe, economie, totul. Nu înţeleg cum se pot mulţumi să fie numărul 20 în sportul numărul unu din lume, pentru că fotbalul este, fără îndoială, cel mai popular sport de pe planetă“, a insistat el.

În opinia lui Infantino, lipsa de încredere internă în Statele Unite se reflectă în faptul că investitorii săi prioritizează pieţele europene, în prezent existând multe cluburi de pe “Bătrânul Continent” sub patronaj american.

“Americanii ar trebui să creadă în acest sport în ţara lor, pentru că aceasta va aduce beneficii întregii lumi”, a adăugat el.

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă

Săptămâna trecută, Gianni Infantino a prezidat cel de-al 76-lea Congres al FIFA, desfăşurat la Vancouver (Canada), unde a încercat să evite controversele şi a confirmat că echipa naţională a Iranului va participa la Cupa Mondială, aceasta fiind una dintre marile necunoscute legate de competiţia din această vară.

Infantino va candida pentru un nou mandat de preşedinte al FIFA (2027-2031), iar în timpul congresului, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) şi-a exprimat sprijinul pentru actualul preşedinte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
12:29

40 de ani de la Sevilla! Ce scriau catalanii cu o zi înaintea finalei câștigate de Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”
12:20

Steaua ’86, sărbătorită în Parlament, la 40 de ani la succesul istoric. Numele uriaşe prezente
12:05

România – China 1-0 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe
12:03

Gigi Becali, victorie în procesul cu CSA Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
11:39

O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul la care renunţă Gigi Becali: “Avem cinci, probabil vor rămâne patru”
11:28

Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. Răspuns de un singur cuvânt
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 3 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 4 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Mihai Stoica a anunțat decizia luată de Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB: „Cu el va vorbi. Suntem obligați”
Citește și
Cele mai citite
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează