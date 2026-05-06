“104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat marţi organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2026 cu 48 de selecţionate, cel mai mare turneu din istorie, subliniind potenţialul său de a mări competitivitatea şi de a atrage investiţii în afara Europei.
“Nu vrem ca investitorii să investească doar într-un singur loc, vrem o concurenţă reală, pentru că asta îi va ajuta pe toţi să crească”, a declarat Infantino într-o apariţie scurtă la un forum din cadrul Conferinţei de Economie Globală a Institutului Milken, care are loc la Los Angeles (California).
- Campionatul Mondial 2026 e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial
Preşedintele a susţinut că extinderea turneului îşi propune să diminueze concentrarea istorică a puterii fotbalistice în Europa şi să diversifice numărul de ţări competitive.
“Vreau ca 50 de ţări din lume să poată fi campioane mondiale, din cele 211 care alcătuiesc FIFA”, a precizat el, referindu-se la dominaţia actuală a elitei europene.
Infantino a pus, de asemenea, sub semnul întrebării interesul americanilor pentru fotbal, având în vedere tradiţia de spectacol care caracterizează sporturile lor, afirmând că ediţia din acest an a Cupei Mondiale va atinge cifre echivalente cu “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”.
“Statele Unite sunt ţara numărul unu în lume, în practic tot ceea ce fac: finanţe, economie, totul. Nu înţeleg cum se pot mulţumi să fie numărul 20 în sportul numărul unu din lume, pentru că fotbalul este, fără îndoială, cel mai popular sport de pe planetă“, a insistat el.
În opinia lui Infantino, lipsa de încredere internă în Statele Unite se reflectă în faptul că investitorii săi prioritizează pieţele europene, în prezent existând multe cluburi de pe “Bătrânul Continent” sub patronaj american.
“Americanii ar trebui să creadă în acest sport în ţara lor, pentru că aceasta va aduce beneficii întregii lumi”, a adăugat el.
Săptămâna trecută, Gianni Infantino a prezidat cel de-al 76-lea Congres al FIFA, desfăşurat la Vancouver (Canada), unde a încercat să evite controversele şi a confirmat că echipa naţională a Iranului va participa la Cupa Mondială, aceasta fiind una dintre marile necunoscute legate de competiţia din această vară.
Infantino va candida pentru un nou mandat de preşedinte al FIFA (2027-2031), iar în timpul congresului, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) şi-a exprimat sprijinul pentru actualul preşedinte.
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Cele mai frumoase goluri
- Americanii au anunţat “jobul de vis” plătit cu 50.000 de dolari pe durata Campionatului Mondial 2026
- Hotelierii americani au dat cărţile pe faţă! Ce se întâmplă cu doar o lună înainte de Campionatul Mondial 2026
- Jucătorul care i-a dat gol României la EURO 2024 visează să devină campion mondial: “Avem şansa noastră”
- Un puşti-minune care ar putea face furori la Mondial, marele transfer dorit de Cristi Chivu pentru un nou titlu!