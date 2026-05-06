“104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat marţi organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2026 cu 48 de selecţionate, cel mai mare turneu din istorie, subliniind potenţialul său de a mări competitivitatea şi de a atrage investiţii în afara Europei.

“Nu vrem ca investitorii să investească doar într-un singur loc, vrem o concurenţă reală, pentru că asta îi va ajuta pe toţi să crească”, a declarat Infantino într-o apariţie scurtă la un forum din cadrul Conferinţei de Economie Globală a Institutului Milken, care are loc la Los Angeles (California).

Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial

Preşedintele a susţinut că extinderea turneului îşi propune să diminueze concentrarea istorică a puterii fotbalistice în Europa şi să diversifice numărul de ţări competitive.

“Vreau ca 50 de ţări din lume să poată fi campioane mondiale, din cele 211 care alcătuiesc FIFA”, a precizat el, referindu-se la dominaţia actuală a elitei europene.

Infantino a pus, de asemenea, sub semnul întrebării interesul americanilor pentru fotbal, având în vedere tradiţia de spectacol care caracterizează sporturile lor, afirmând că ediţia din acest an a Cupei Mondiale va atinge cifre echivalente cu “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”.