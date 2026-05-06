Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, grupa de elită, revine LIVE în AntenaPLAY. Competiţia va fi găzduită anul acesta de Elveţia, la Zurich şi Fribourg, în perioada 15-31 mai 2026.

Cele mai tari meciuri din faza grupelor şi fazele eliminatorii ale competiţiei din Elveţia vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)

Hocheiul internaţional revine cu prima competiţie majoră după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ultimul an a fost de vis pentru Statele Unite. Americanii au câştigat anul trecut Campionatul Mondial după o pauză de 92 de ani şi şi-au trecut în cont a doua medalie de aur la Mondiale. Anul acesta, Jack Hughes a marcat golul de aur în finala cu Canada de la Milano Cortina, iar americanii au cucerit pentru a treia oară aurul olimpic, după ce au mai câştigat Jocurile Olimpice în 1960 şi 1980.

La ediţia de anul acesta vor participa 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.