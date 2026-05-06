FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni! Argentinianul are emoţii înainte de Cupa Mondială 2026

Extrema argentiniană Gianluca Prestianni riscă să rateze primele meciuri ale naţionalei ţării sale la Cupa Mondială de fotbal 2026, după ce FIFA i-a extins miercuri la nivel mondial suspendarea de şase meciuri pentru comportament homofob, informează Reuters.

Fotbalistul echipei Benfica Lisabona a fost suspendat de UEFA în urma acuzaţiilor că l-ar fi insultat pe Vinicius Jr (Real Madrid), în timpul meciului din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor din februarie, câştigat de Real Madrid cu scorul de 1-0.

“Comisia de disciplină a FIFA a decis să extindă suspendarea de şase meciuri impusă de UEFA jucătorului echipei SL Benfica, Gianluca Prestianni, pentru a avea efect la nivel mondial. Sancţiunea a fost prelungită în conformitate cu articolul 70 din Codul Disciplinar al FIFA”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru Reuters.

Extinderea suspendării la nivel mondial, solicitată de UEFA, înseamnă că Prestianni ar rata primele două meciuri ale Argentinei la Cupa Mondială, dacă va fi selecţionat.

Suspendarea vizează meciurile din competiţiile intercluburi sub egida UEFA sau meciurile internaţionale oficiale, dar nu şi meciurile amicale sau cele din campionatele naţionale.