Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni! Argentinianul are emoţii înainte de Cupa Mondială 2026

FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni! Argentinianul are emoţii înainte de Cupa Mondială 2026

Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 16:32

Comentarii
FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni! Argentinianul are emoţii înainte de Cupa Mondială 2026

Gianluca Prestianni / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Extrema argentiniană Gianluca Prestianni riscă să rateze primele meciuri ale naţionalei ţării sale la Cupa Mondială de fotbal 2026, după ce FIFA i-a extins miercuri la nivel mondial suspendarea de şase meciuri pentru comportament homofob, informează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul echipei Benfica Lisabona a fost suspendat de UEFA în urma acuzaţiilor că l-ar fi insultat pe Vinicius Jr (Real Madrid), în timpul meciului din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor din februarie, câştigat de Real Madrid cu scorul de 1-0.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni

“Comisia de disciplină a FIFA a decis să extindă suspendarea de şase meciuri impusă de UEFA jucătorului echipei SL Benfica, Gianluca Prestianni, pentru a avea efect la nivel mondial. Sancţiunea a fost prelungită în conformitate cu articolul 70 din Codul Disciplinar al FIFA”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru Reuters.

Extinderea suspendării la nivel mondial, solicitată de UEFA, înseamnă că Prestianni ar rata primele două meciuri ale Argentinei la Cupa Mondială, dacă va fi selecţionat.

Suspendarea vizează meciurile din competiţiile intercluburi sub egida UEFA sau meciurile internaţionale oficiale, dar nu şi meciurile amicale sau cele din campionatele naţionale.

Reclamă
Reclamă

Sancţiunea de şase meciuri, dintre care trei cu suspendare, include şi returul împotriva lui Real Madrid, a precizat UEFA pe 24 aprilie.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani are o experienţă internaţională limitată. El a jucat o singură dată pentru Argentina, fiind introdus târziu într-un amical în noiembrie împotriva Angolei.

Argentina va juca primul său meci la CM 2026 pe 16 iunie împotriva Algeriei, în Grupa J, după care va întâlni Austria şi Iordania.

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
Fanatik.ro
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
18:24

Jose Mourinho nu se joacă! „The Special One” a transmis condițiile revenirii sale la Real Madrid
18:24

Mihai Stoica, revoltat de explicaţiile lui Vassaras: “Ne jigneşte, e de neiertat”! Se teme de arbitraj la baraj
17:53

Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Anunțul venit din Gruia: „Mult succes în continuare”
17:47

Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”
17:45

VideoRoad to America: Poveştile celor trei naţionale gazdă de la Mondialul din 2026
17:20

Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 3 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”