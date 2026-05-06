FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni! Argentinianul are emoţii înainte de Cupa Mondială 2026

Extrema argentiniană Gianluca Prestianni riscă să rateze primele meciuri ale naţionalei ţării sale la Cupa Mondială de fotbal 2026, după ce FIFA i-a extins miercuri la nivel mondial suspendarea de şase meciuri pentru comportament homofob, informează Reuters.
Fotbalistul echipei Benfica Lisabona a fost suspendat de UEFA în urma acuzaţiilor că l-ar fi insultat pe Vinicius Jr (Real Madrid), în timpul meciului din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor din februarie, câştigat de Real Madrid cu scorul de 1-0.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
FIFA a extins suspendarea lui Gianluca Prestianni
“Comisia de disciplină a FIFA a decis să extindă suspendarea de şase meciuri impusă de UEFA jucătorului echipei SL Benfica, Gianluca Prestianni, pentru a avea efect la nivel mondial. Sancţiunea a fost prelungită în conformitate cu articolul 70 din Codul Disciplinar al FIFA”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru Reuters.
Extinderea suspendării la nivel mondial, solicitată de UEFA, înseamnă că Prestianni ar rata primele două meciuri ale Argentinei la Cupa Mondială, dacă va fi selecţionat.
Suspendarea vizează meciurile din competiţiile intercluburi sub egida UEFA sau meciurile internaţionale oficiale, dar nu şi meciurile amicale sau cele din campionatele naţionale.
Sancţiunea de şase meciuri, dintre care trei cu suspendare, include şi returul împotriva lui Real Madrid, a precizat UEFA pe 24 aprilie.
Fotbalistul în vârstă de 20 de ani are o experienţă internaţională limitată. El a jucat o singură dată pentru Argentina, fiind introdus târziu într-un amical în noiembrie împotriva Angolei.
Argentina va juca primul său meci la CM 2026 pe 16 iunie împotriva Algeriei, în Grupa J, după care va întâlni Austria şi Iordania.
- Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”
- Road to America: Poveştile celor trei naţionale gazdă de la Mondialul din 2026
- Primul jucător prins dopat la un Mondial a fost bătut de miliția dictatorului chiar în fața presei
- Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales
- “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial