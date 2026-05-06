Sancțiune uriașă pentru Dinamo! Ce pedeapsă au primit „câinii” pentru derapajele rasiste de la meciul cu Rapid

Dinamo București a învins rivala Rapid într-un meci de play-off disputat pe Arena Națională în etapa cu numărul 6, însă clubul alb-roșu nu a scăpat fără sancțiuni din cauza suporterilor.

Derapajele rasiste ale fanilor și bannerele afișate de aceștia la jocul de pe cel mai mare stadion al țării au venit la pachet cu o amendă pe măsură din partea Comisiei de Disciplină.

Dinamo, amendată din cauza suporterilor după meciul cu Rapid

Comisia de Disciplină nu a rămas indiferentă după scandările rasiste și bannerele afișate de suporterii lui Dinamo la meciul cu Rapid de pe Arena Națională, iar sancțiunea aplicată este una pe măsură.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată în comunicatul oficial.

Singura veste bună care poate fi luată în calcul de conducerea „câinilor” este faptul că nu au primit și o suspendare a terenului, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Universității Craiova, amendată și ea într-un context similar.