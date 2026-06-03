Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Răsturnare de situaţie, cu 8 zile înainte de startul Campionatului Mondial. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal

Răsturnare de situaţie, cu 8 zile înainte de startul Campionatului Mondial. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 19:44

Comentarii
Răsturnare de situaţie, cu 8 zile înainte de startul Campionatului Mondial. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal

Lamine Yamal, înaintea unui meci la naţională/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selecționerul Spaniei, Luis De la Fuente, a asigurat miercuri că noul star al fotbalului spaniol, Lamine Yamal, care a suferit o leziune la ischiogambieri în finalul sezonului cu FC Barcelona, ‘ar trebui să fie pregătit’ pentru meciul de debut al La Roja la Cupa Mondială 2026, împotriva naționalei Capului Verde, pe 15 iunie, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă totul continuă ca până acum, Lamine ar trebui să fie pregătit pentru meciul din 15 iunie, dar asta nu garantează că va juca. Vom evalua situația la momentul oportun”, a declarat tehnicianul într-o conferință de presă.

  • Campionatul Mondial e live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Lamine Yamal ar putea fi apt pentru primul meci al Spaniei de la Campionatul Mondial

Nici Yamal, nici Nico Williams (Athletic Bilbao), nici Mikel Merino (Arsenal Londra) nu vor fi disponibili pentru amicalul de joi împotriva Irakului, programat în orașul La Coruna, penultimul meci de pregătire al campioanei europene en titre înainte de începerea Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada (11 iunie-19 iulie).

“Starea jucătorilor accidentați progresează conform așteptărilor”, a adăugat el.

Repartizată în Grupa H la CM 2026 – alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay -, Spania, neînvinsă în competițiile oficiale din 2023, se numără, în mod logic, printre favoritele turneului.

Reclamă
Reclamă

La Roja își va începe campania la Atlanta, pe 15 iunie, împotriva Capului Verde, apoi va înfrunta Arabia Saudită în același oraș, pe 21 iunie. Al treilea meci, împotriva Uruguayului, va avea loc la Guadalajara, în Mexic, pe 27 iunie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
Fanatik.ro
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
22:00

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru
21:56

Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat
21:22

VideoJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
21:07

Răzvan Lucescu și-a decis viitorul în direct! Ce se întâmplă cu oferta uriașă de la Beșiktaș
20:55

Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep. Anunţul presei din Turcia, cine îi ia locul
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat