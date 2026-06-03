Răsturnare de situaţie, cu 8 zile înainte de startul Campionatului Mondial. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal

Selecționerul Spaniei, Luis De la Fuente, a asigurat miercuri că noul star al fotbalului spaniol, Lamine Yamal, care a suferit o leziune la ischiogambieri în finalul sezonului cu FC Barcelona, ‘ar trebui să fie pregătit’ pentru meciul de debut al La Roja la Cupa Mondială 2026, împotriva naționalei Capului Verde, pe 15 iunie, informează AFP.

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“Dacă totul continuă ca până acum, Lamine ar trebui să fie pregătit pentru meciul din 15 iunie, dar asta nu garantează că va juca. Vom evalua situația la momentul oportun”, a declarat tehnicianul într-o conferință de presă.

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Lamine Yamal ar putea fi apt pentru primul meci al Spaniei de la Campionatul Mondial

Nici Yamal, nici Nico Williams (Athletic Bilbao), nici Mikel Merino (Arsenal Londra) nu vor fi disponibili pentru amicalul de joi împotriva Irakului, programat în orașul La Coruna, penultimul meci de pregătire al campioanei europene en titre înainte de începerea Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada (11 iunie-19 iulie).

“Starea jucătorilor accidentați progresează conform așteptărilor”, a adăugat el.

Repartizată în Grupa H la CM 2026 – alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay -, Spania, neînvinsă în competițiile oficiale din 2023, se numără, în mod logic, printre favoritele turneului.