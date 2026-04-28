Scenariul luat în calcul de spanioli în cazul lui Lamine Yamal, la Campionatul Mondial 2026. Ce meciuri ar putea rata

Spaniolii au analizat situaţia lui Lamine Yamal (18 ani), care s-a accidentat în meciul câştigat de Barcelona cu Celta Vigo, scor 1-0. Starul catalanilor a suferit o ruptură la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va fi OUT până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal este aşteptat să se refacă la timp pentru a participa alături de Spania la Campionatul Mondial 2026.

Scenariul luat în calcul de spanioli în cazul lui Lamine Yamal, la Campionatul Mondial 2026

Conform spaniolilor de la sport.es, medicii de la Barcelona şi din staff-ul echipei naţionale nu vor să rişte în privinţa lui Lamine Yamal. Aceştia nu dorescu să grăbească revenirea starului catalan pe teren, după accidentarea suferită.

Astfel, spaniolii iau în calcul să-l menajeze pe Lamine Yamal în startul Campionatului Mondial. Acesta ar putea rata primele două meciuri ale Spaniei din America, cu Capul Verde (15 ani) şi cu Arabia Saudită (21 iunie).

Yamal ar putea reveni pe teren la meciul al treilea al Spaniei, cu Uruguay, care se va disputa pe 27 iunie, în ultima rundă a Grupei H. Spaniolii îşi doresc ca starul de 18 ani să fie în formă maximă la bătăliile decisive de la Mondial, astfel că sunt dispuşi să-l menajeze pentru primele două dueluri dn grupă.