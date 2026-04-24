Hansi Flick, categoric despre accidentarea lui Lamine Yamal și participarea la CM 2026: „Va reveni mai puternic”

Hansi Flick a oferit o primă reacție despre accidentarea lui Lamine Yamal (18 ani). Starul Barcelona s-a „rupt” în victoria cu 1-0 cu Celta Vigo, după ce a marcat din penalty în poarta lui Ionuț Radu.

Lamine Yamal a suferit o accidentare musculară la coapsa piciorului stâng. Decarul catalanilor nu va mai putea bifa niciun meci până la finalul sezonului.

Lamine Yamal e așteptat să se refacă la timp pentru a participa la Campionatul Mondial 2026, turneu care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Hansi Flick a transmis că Lamine Yamal trebuie să învețe din această problemă, fiind prima accidentare musculară din cariera lui. Antrenorul Barcelonei a transmis că starul catalanilor va fi apt pentru a participa la Mondial.

„Situația nu e una ușoară nici pentru noi, și nici pentru el. Va trebuie să o gestioneze și să învețe din ea. A fost prima accidentare musculară pentru el și e foarte concentrat. Are motivație. Va reveni mult mai puternic pentru Campionatul Mondial.