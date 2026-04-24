Hansi Flick, categoric despre accidentarea lui Lamine Yamal și participarea la CM 2026: „Va reveni mai puternic”

Hansi Flick a oferit o primă reacție despre accidentarea lui Lamine Yamal (18 ani). Starul Barcelona s-a „rupt” în victoria cu 1-0 cu Celta Vigo, după ce a marcat din penalty în poarta lui Ionuț Radu.
Lamine Yamal a suferit o accidentare musculară la coapsa piciorului stâng. Decarul catalanilor nu va mai putea bifa niciun meci până la finalul sezonului.
Hansi Flick, prima reacție despre accidentarea lui Lamine Yamal și participarea la CM 2026
Lamine Yamal e așteptat să se refacă la timp pentru a participa la Campionatul Mondial 2026, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Hansi Flick a transmis că Lamine Yamal trebuie să învețe din această problemă, fiind prima accidentare musculară din cariera lui. Antrenorul Barcelonei a transmis că starul catalanilor va fi apt pentru a participa la Mondial.
„Situația nu e una ușoară nici pentru noi, și nici pentru el. Va trebuie să o gestioneze și să învețe din ea. A fost prima accidentare musculară pentru el și e foarte concentrat. Are motivație. Va reveni mult mai puternic pentru Campionatul Mondial.
(N.r. Despre prevenirea accidentărilor la Barcelona) Va trebui să analizăm totul. După finalul sezonului vom avea timp suficient. Vom încerca să ne îmbunătățim. Nu ne plac accidentările, dar trebui să mă concentrez asupra următorului meci, cu Getafe”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com.
Barcelona se apropie de câștigarea titlului în La Liga. Cu șase etape rămase de disputat, catalanii sunt pe primul loc în Spania, cu un avans de nouă puncte față de rivala Real Madrid. Pe 10 mai, se va disputa El Clasico, pe Camp Nou.
