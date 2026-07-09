Scene incredibile la conferinţa de presă a lui Brahim Diaz! Doi reporteri, aproape de bătaie: “M-a lovit, m-a lovit”

Un moment mai rar întâlnit a avut loc la conferinţa susţinută de Brahim Diaz pentru Maroc, înainte de meciul cu Franţa, din sferturile Campionatului Mondial, ce va avea loc joi, de la ora 23:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Doi jurnalişti au fost aproape de bătaie în timp ce starul lui Real Madrid vorbea. Totul s-a oprit pentru ca lucrurile să nu degenereze în sala unde se aflau zeci de oameni ai presei.

Doi reporteri, aproape de bătaie, la conferinţa Marocului

“M-a lovit, m-a lovit”, a spus unul dintre ei. Până la urmă, lucrurile s-au liniştit, în timp ce Diaz s-a amuzat copios pe seama incidentului, fiind şi el parcă uimit de cele întâmplate.

Un journaliste marocain et français se disputent en plein conférence de presse 😭😂😂 pic.twitter.com/rk1pxO3ebG

— Mess’Goat (@MessGoatny) July 9, 2026

Astfel, putem considera că tensiunea din teren şi dintre fanii celor două echipa a ajuns şi la nivelul oamenilor din presă, prezenţi în Statele Unite pentru duelul de joi seară.