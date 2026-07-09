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Show total la pauza finalei Campionatului Mondial, cu Justin Bieber, Madonna, Shakira şi BTS

Dan Roșu Publicat: 9 iulie 2026, 12:59

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Show total la pauza finalei Campionatului Mondial, cu Justin Bieber, Madonna, Shakira şi BTS

Justin Bieber, pe scenă - Getty Images

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FIFA a anunţat că superstarul mondial Justin Bieber s-a alăturat istoricului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică, 19 iulie 2026, la New York New Jersey Stadium, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. 

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Justin Bieber se alătură Madonnei, Shakirei şi trupei BTS în calitate de co-vedete ale primului spectacol din istorie din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA, care reuneşte unii dintre cei mai mari artişti ai lumii pentru o sărbătoare de referinţă la intersecţia dintre sport, muzică şi impact global.

Justin Bieber va cânta la pauza finalei Campionatului Mondial

Burna Boy, al cărui hit mondial “Dai Dai”, în colaborare cu Shakira, continuă să domine topurile din întreaga lume, va apărea, de asemenea, în cadrul showului de 11 minute, alături de Gustavo Dudamel, dirijorul venezuelean de renume internaţional şi directorul muzical şi artistic al Filarmonicii din New York, precum şi de corul PS 22, câştigător al premiului Webby, alături de Coldplay.

“Când vine vorba de ceea ce are nevoie lumea, nimic nu este mai important decât educaţia. Suntem mândri că Justin Bieber se alătură Madonnei, Shakirei şi trupei BTS pentru a fi cap de afiş al spectacolului din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, în sprijinul Fondului FIFA Global Citizen pentru Educaţie şi al misiunii noastre de a extinde accesul la educaţie de calitate şi la oportunităţi fotbalistice pentru copiii din întreaga lume”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

“Burna Boy, Gustavo Dudamel şi corul PS 22, alături de Coldplay, se vor alătura, de asemenea, şi vor juca un rol esenţial în transmiterea unui mesaj puternic de unitate şi speranţă către miliarde de oameni din întreaga lume. Pe măsură ce lumea se uneşte pentru cel mai important meci de fotbal din istorie, duminică, 19 iulie 2026, la Stadionul New York New Jersey, acest spectacol revoluţionar, organizat de Chris Martin de la Coldplay, va celebra fotbalul, muzica şi valorile noastre comune, asigurând o moştenire care va dăinui dincolo de fluierul final.”

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Spectacolul din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026 va sprijini Fondul FIFA pentru Educaţie Globală, o iniţiativă care îşi propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educaţie de calitate şi la oportunităţi fotbalistice pentru copiii din întreaga lume.

S-au strâns deja peste 50 de milioane de dolari, iar elanul continuă să crească, 1 dolar din vânzarea fiecărui bilet pentru meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026 fiind donat Fondului, care va sprijini proiecte sociale din întreaga lume.

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