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Pierluigi Collina îşi apără bilanţul de la Cupa Mondială: “Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor”

Dan Roșu Publicat: 9 iulie 2026, 12:53

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Pierluigi Collina îşi apără bilanţul de la Cupa Mondială: Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor

Pierluigi Collina, în timpul unui eveniment - Getty Images

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În faţa criticilor aduse arbitrajului de la Cupa Mondială, Pierluigi Collina, responsabilul FIFA în acest domeniu, a ţinut să clarifice lucrurile.

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Într-un interviu acordat forului, fostul arbitru italian a apărat bilanţul arbitral al competiţiei: “În ansamblu, suntem mulţumiţi. Cu toate acestea, având în vedere numărul atât de mare de meciuri disputate într-o perioadă relativ scurtă, este normal ca anumite lucruri să nu decurgă conform planului. Când se întâmplă acest lucru, arbitrii sunt pregătiţi să muncească şi mai mult pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătiţi pentru următorul meci”.

Pierluigi Collina îşi apără bilanţul de la Cupa Mondială

Fostul arbitru a ţinut, de asemenea, să clarifice anumite aspecte în legătură cu acuzaţiile de nedreptate sportivă aduse de unele echipe naţionale la adresa arbitrilor. Potrivit acestuia, “nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială. Când se întâmplă acest lucru, poate duce la ameninţări la adresa lor sau a familiilor lor, iar asta nu este corect”.

Collina a mai afirmat că “în mod similar, nimeni nu poate pretinde că arbitrajul este influenţat de cineva, nici măcar de preşedintele FIFA, Gianni Infantino”.

Această declaraţie a responsabilului cu arbitrajul de la FIFA vine în urma mai multor declaraţii ale unor jucători sau antrenori de la Cupa Mondială, care i-au criticat aspru pe arbitri.

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Egipteanul Mostafa Ziko a considerat că François Letexier, arbitrul meciului Egipt-Argentina (2-3), “nu a fost imparţial”. Alegerea francezului pentru a arbitra meciul a stârnit reacţii şi în Argentina, unde s-au manifestat temeri privind parţialitatea arbitrului.

Anularea suspendării lui Folarin Balogun pentru meciul Statele Unite – Belgia din optimile de finală (1-4), pe fondul intervenţiei lui Gianni Infantino la cererea lui Donald Trump, a stârnit, de asemenea, multe discuţii.

 

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A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
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