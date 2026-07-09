Statistica în favoarea celor care spun că Argentina e ajutată de arbitraj la Cupa Mondială 2026

Discuţiile cu privire la modul în care Argentina a fost arbitrată la Cupa Mondială 2026 au devenit şi mai intense, asta după ce formaţia sud-americană a reuşit să o învingă pe Egipt, 3-2, după un meci controversat.

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Acuzaţiile la adresa arbitrajului care au fost în 2022 la Cupa Mondială, turneu câştigat de Argentina în Qatar, au devenit şi mai dure acum, la competiţia desfăşurată în Statele Unite, Canada şi Mexic, transmisă pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Cum arată statistica cu care microbiştii susţin că Argentina este ajutată la Cupa Mondială 2026

Sud-americanii au avut parte de decizii care au fost mai mereu de partea lor la ultimele două Cupe Mondiale, iar acum, după victoria dramatică obţinută cu Egipt şi acuzaţiile africanilor, au intervenit discuţii şi mai aprinse din cauza arbitrajului.

O statistică despre care se spune că arată cum există un favoritism în privinţa Argentinei a fost publicată de cei de la The Sun. Conform acestora, dintre cele 8 echipe rămase în turneu, Argentina este pe locul 7 când vine vorba de numărul de cartonaşe primite în raport cu faulturile făcute.

Concret, echipa “Pumelor” a primit doar 3 cartonaşe galbene în cele 5 meciuri jucate până acum, asta deşi a comis 59 de faulturi. Aşadar, rezultă un cartonaş galben pentru fiecare 19,6 faulturi. Singura formaţie care stă mai bine din acest punct de vedere este Norvegia, care primeşte cartonaş galben o dată la 24 de faulturi.