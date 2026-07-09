Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Statistica în favoarea celor care spun că Argentina e ajutată de arbitraj la Cupa Mondială 2026

Statistica în favoarea celor care spun că Argentina e ajutată de arbitraj la Cupa Mondială 2026

Mihai Alecu Publicat: 9 iulie 2026, 14:00

Comentarii
Statistica în favoarea celor care spun că Argentina e ajutată de arbitraj la Cupa Mondială 2026

Statistica de arbitraj care arată avantajul Argentinei în comparaţie cu rivalele. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Discuţiile cu privire la modul în care Argentina a fost arbitrată la Cupa Mondială 2026 au devenit şi mai intense, asta după ce formaţia sud-americană a reuşit să o învingă pe Egipt, 3-2, după un meci controversat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acuzaţiile la adresa arbitrajului care au fost în 2022 la Cupa Mondială, turneu câştigat de Argentina în Qatar, au devenit şi mai dure acum, la competiţia desfăşurată în Statele Unite, Canada şi Mexic, transmisă pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Cum arată statistica cu care microbiştii susţin că Argentina este ajutată la Cupa Mondială 2026

Sud-americanii au avut parte de decizii care au fost mai mereu de partea lor la ultimele două Cupe Mondiale, iar acum, după victoria dramatică obţinută cu Egipt şi acuzaţiile africanilor, au intervenit discuţii şi mai aprinse din cauza arbitrajului.

O statistică despre care se spune că arată cum există un favoritism în privinţa Argentinei a fost publicată de cei de la The Sun. Conform acestora, dintre cele 8 echipe rămase în turneu, Argentina este pe locul 7 când vine vorba de numărul de cartonaşe primite în raport cu faulturile făcute.

Concret, echipa “Pumelor” a primit doar 3 cartonaşe galbene în cele 5 meciuri jucate până acum, asta deşi a comis 59 de faulturi. Aşadar, rezultă un cartonaş galben pentru fiecare 19,6 faulturi. Singura formaţie care stă mai bine din acest punct de vedere este Norvegia, care primeşte cartonaş galben o dată la 24 de faulturi.

Reclamă
Reclamă

În comparaţie, Anglia, care conduce clasamentul, a primit un cartonaş galben la fiecare 6,75 faulturi făcute.

Fazele controversate în care Argentina a fost implicată la Cupa Mondială

Au existat deja mai multe instanţe în care Argentina ar fi fost favorizată de arbitraj, conform discuţiilor apărute în presă, însă noi vă prezentăm doar pe cele mai importante dintre acestea. Prima controversă a venit în victoria cu Algeria, 3-0, când Messi a scăpat de cartonaşul roşu. În minutul 32, când era 1-0 pentru sud-americani, atacantul l-a faultat dur, cu talpa pe gamba lui Aissa Mandi, însă arbitrul nu i-a dat nici galben, iar din camera VAR s-a considerat că nu este suficient pentru eliminare.

A venit partida cu Austria, în care primul gol al partidei a fost marcat după ce europenii au acuzat un fault la momentul recuperării mingii. Totuşi, din nou s-a luat decizia în favoarea trupei lui Scaloni. Ultimul scandal a venit în urma duelului cu Egipt, din optimi. Africanii au punctat în minutul 58, pentru 2-0, prin Ziko, dar golul a fost întors pentru un fault în momentul recuperării balonului.

EXCLUSIV. De ce PSD a fost depăşit de PNL în ultimul sondaj. Explicaţia expertului care l-a realizatEXCLUSIV. De ce PSD a fost depăşit de PNL în ultimul sondaj. Explicaţia expertului care l-a realizat
Reclamă

Totuşi, o fază asemănătoare s-a petrecut în minutul 90+1, la golul de 3-2 al Argentinei, atunci când în două rânduri cei din Egipt au cerut fault la recuperarea sud-americanilor, prima dată la un duel al lui Trezeguet, după care la Salah, însă a fost o unitate diferită de măsură şi nu s-a mai întors faza la fel ca în minutul 58.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A luat 5,20 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Surpriză uriaşă după recorectarea lucrării
Observator
A luat 5,20 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Surpriză uriaşă după recorectarea lucrării
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
Fanatik.ro
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
15:54

Transfer de 60.000.000 de euro înainte de Argentina – Elveţia
15:42

A plecat de la naţionala Portugaliei şi e aproape de a semna cu o altă naţională eliminată deja de la Campionatul Mondial
15:12

Decizia luată de FRF după decesele lui Gabi Mureşan şi Radu Mărginean
14:59

Mesajul postat de UEFA pentru Gabi Mureșan: “Suntem profund întristați”
14:39

Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid
14:39

Interul lui Cristi Chivu a transferat un portar care a scris istorie în Champions League! Vine de la o rivală din Serie A
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 4 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 5 Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor” 6 Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român