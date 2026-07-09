Radamel Falcao a ieșit la atac după ce Columbia a fost eliminată de la Campionatul Mondial: „Este o rușine!”

Columbia a părăsit Campionatul Mondial, neînvinsă în timpul normal de joc, dar cu inima frântă după cea mai recentă înfrângere la loviturile de departajare, iar Radamel Falcao, cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale, nu era deloc dispus să ofere cuvinte de alinare, relatează Reuters. Meciurile de la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic se văd, în exclusivitate, în Universul Antena.

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Sud-americanii au fost eliminaţi marţi în optimile de finală, după ce Elveţia s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare, în urma unui meci tensionat la Vancouver, punând capăt speranţelor Columbiei de a ajunge în sferturile de finală.

Ce a spus Radamel Falcao după ce Columbia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Echipa a fost eliminată la loviturile de departajare şi la Cupa Mondială din 2018 şi la ediţiile din 2019 şi 2021 ale Copa America, notează news.ro.

Falcao, analist pentru ESPN pe durata turneului, a declarat că această înfrângere a scos la iveală probleme mai profunde ale sistemului fotbalistic al ţării.

“Este păcat, având în vedere ocaziile pe care le-am avut; nu am ştiut cum să le valorificăm”, a spus Falcao. “În această etapă a unei competiţii ca aceasta, adversarii sunt la un nivel la care nu-ţi dau nicio şansă, iar fotbalul nostru şi-a văzut aripile tăiate de la punctul de penalti – la fel ca în atâtea alte ocazii. Trebuie să lucrăm la fotbalul nostru, atât în cluburi, cât şi în echipa naţională. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită acestui aspect, pentru că au fost atât de multe dezamăgiri.”