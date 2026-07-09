Dinamo Kiev – U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro. Misiune dificilă pentru ardeleni în Europa League

Duelul dintre Dinamo Kiev şi Universitatea Cluj va avea loc astăzi, de la ora 20:00, în Polonia, în turul 1 preliminar al Europa League, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

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Vicecampioana României îşi începe sezonul cu un meci european în care porneşte cu şansa a doua, însă elevii lui Cristiano Bergodi rămân încrezători că pot să producă surpriza şi să se califice mai departe.

Dinamo Kiev – U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro

Din cauza agresiunii pe care Rusia a provocat-o împotriva Ucrainei din 2022, Dinamo Kiev este nevoită să-şi joace meciurile din cupele europene considerate pe teren propriu în afara ţării. Astfel, duelul cu U Cluj se va disputa pe stadionul Lublin.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va avea parte de un duel cu PAOK Salonic, formația pregătită în trecut de Răzvan Lucescu. În schimb, dacă va fi eliminată în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, echipa ardeleană va continua în competiție împotriva norvegienilor de la SK Brann.

Dinamo Kiev – U Cluj, echipele probabile

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret – Tymchyk, Myhavko, Popov, Vivcharenko – Brazhko, Shaparenko, Buyalskyi – Voloshyn, Guerrero, Redushko

Antrenor: Igor Kostiuk