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Dinamo Kiev – U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro. Misiune dificilă pentru ardeleni în Europa League

Publicat: 9 iulie 2026, 13:22

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Dinamo Kiev – U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro. Misiune dificilă pentru ardeleni în Europa League

Universitatea Cluj dă piept cu Dinamo Kiev. Foto: Sport Pictures

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Duelul dintre Dinamo Kiev şi Universitatea Cluj va avea loc astăzi, de la ora 20:00, în Polonia, în turul 1 preliminar al Europa League, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

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Vicecampioana României îşi începe sezonul cu un meci european în care porneşte cu şansa a doua, însă elevii lui Cristiano Bergodi rămân încrezători că pot să producă surpriza şi să se califice mai departe.

Dinamo Kiev – U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro

Din cauza agresiunii pe care Rusia a provocat-o împotriva Ucrainei din 2022, Dinamo Kiev este nevoită să-şi joace meciurile din cupele europene considerate pe teren propriu în afara ţării. Astfel, duelul cu U Cluj se va disputa pe stadionul Lublin.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va avea parte de un duel cu PAOK Salonic, formația pregătită în trecut de Răzvan Lucescu. În schimb, dacă va fi eliminată în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, echipa ardeleană va continua în competiție împotriva norvegienilor de la SK Brann.

Dinamo Kiev – U Cluj, echipele probabile

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret – Tymchyk, Myhavko, Popov, Vivcharenko – Brazhko, Shaparenko, Buyalskyi – Voloshyn, Guerrero, Redushko
Antrenor: Igor Kostiuk

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U Cluj (4-2-3-1): Neofytos – Mikanovic, Coubiș, Poulolo, Chipciu – Drammeh, Pinho – Macalou, Nistor, Ștefănescu – Mendy
Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia) – A1: Aron Harsing (Estonia) – A2: Silver Koiv (Estonia)
Rezervă: Kristo Kulljastinen (Estonia) – Arbitru VAR: Aleandro Di Paolo (Italia) – Asistent VAR: Kristo Tohver (Estonia)

Ce a spus Bergodi înainte de meciul dintre Dinamo Kiev şi U Cluj

Tehnicianul italian a recunoscut că echipa sa urmează să fie în faţa unui meci dificil, lăudând totodată mai mulţi jucători ai formaţiei din Ucraina.

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“Jucăm cu o echipă foarte bună, un colos din Europa de Est și normal că trebuie să fim pregătiți. În acest moment nu e așa ușor, pentru că venim după un cantonament, la fel ca ei, dar cred că putem oferi un fotbal frumos mâine seară. Cum a zis căpitanul nostru, întâlnim o formație cu jucători tineri. I-am analizat pe faza ofensivă, iar de la mijloc în sus au fotbaliști foarte buni, așezați într-un 4-3-3 sau 4-2-3-1.

Îi au pe Shaparenko, ca număr 8, Voloshyn și atacant pe Ponomarenko, care a marcat foarte multe goluri și e puternic. Dinamo Kiev este, într-adevăr, o echipă foarte bună și tânără. Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în fața unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui “U” Cluj și sper să facem o figură frumoasă”, a declarat Bergodi.

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