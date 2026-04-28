Selecţionerul Croaţiei a făcut anunţul, după ce Luka Modric s-a operat! Ce se întâmplă cu mijlocaşul înainte de Cupa Mondială

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 12:12

Comentarii
Luka Modric / Profimedia

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, este optimist în privinţa participării starului şi căpitanului Luka Modric la Cupa Mondială de fotbal din această vară, după ce mijlocaşul echipei AC Milan a fost supus unei intervenţii chirurgicale după o fractură de pomete, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Modric (40 de ani) s-a accidentat duminică, în cursul derby-ului cu Juventus Torino din Serie A (scor 0-0), după ce s-a lovit cap în cap cu mijlocaşul torinez Manuel Locatelli.

AC Milan a precizat că Modric a suferit o “fractură complexă, multifragmentară, a osului zigomatic stâng”, iar operaţia la care a fost supus a fost una “complet reuşită”.

Echipa “rossonera” nu a precizat durata indisponibilităţii playmaker-ului croat, dar i-a urcat “o recuperare rapidă înaintea Cupei Mondiale FIFA”, competiţie care va debuta pe 11 iunie şi la care Croaţia va disputa primul meci împotriva Angliei, pe 17 iunie.

“Am vorbit cu Luka şi i-am urat să aibă operaţie reuşită şi o recuperare rapidă şi de calitate”, a spus Dalic.

Reclamă
Reclamă

“Sunt convins că va face tot posibilul să fie pregătit pentru Cupa Mondială şi îi vom oferi tot sprijinul. Sunt încrezător că recuperarea va decurge conform planului şi că Luka, în calitate de căpitan al echipei, ne va conduce la o altă competiţie majoră în această vară”, a adăugat selecţionerul croat.

Luka Modric va rata finalul de sezon din Serie A, în care AC Milan vizează o calificare în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, aflându-se pe locul 3 în clasament, cu patru etape rămase de disputat.

Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în traficCuloarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Observator
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20 de milioane de euro pentru român
Fanatik.ro
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20 de milioane de euro pentru român
15:02

Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul”
14:29

VIDEOPittsburgh Penguins “rămâne în viaţă”! Portarul lui Flyers şi-a trimis pucul în propria poartă la golul care a decis meciul
14:29

Barcelona insistă pentru transferul lui Julian Alvarez. Mutarea uriaşă pregătită de catalani
14:16

Kyros Vassaras, delegat de UEFA la semifinala Champions League. Ce rol va îndeplini şeful CCA
14:03

Lovitură pentru U Cluj în lupta la titlu. Cât va lipsi golgheterul Jovo Lukic, după accidentarea suferită la încălzire
13:57

Per Johansson, discurs superb înainte de Final 4! Laude pentru CSM Bucureşti: “Probabil cea mai puternică echipă de până acum”
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo! 6 „Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor