Selecţionerul Croaţiei a făcut anunţul, după ce Luka Modric s-a operat! Ce se întâmplă cu mijlocaşul înainte de Cupa Mondială

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, este optimist în privinţa participării starului şi căpitanului Luka Modric la Cupa Mondială de fotbal din această vară, după ce mijlocaşul echipei AC Milan a fost supus unei intervenţii chirurgicale după o fractură de pomete, informează BBC.

Modric (40 de ani) s-a accidentat duminică, în cursul derby-ului cu Juventus Torino din Serie A (scor 0-0), după ce s-a lovit cap în cap cu mijlocaşul torinez Manuel Locatelli.

Luka Modric s-a operat! Anunţul selecţionerului Croaţiei: “Sunt convins că va face tot posibilul să fie pregătit pentru Cupa Mondială”

AC Milan a precizat că Modric a suferit o “fractură complexă, multifragmentară, a osului zigomatic stâng”, iar operaţia la care a fost supus a fost una “complet reuşită”.

Echipa “rossonera” nu a precizat durata indisponibilităţii playmaker-ului croat, dar i-a urcat “o recuperare rapidă înaintea Cupei Mondiale FIFA”, competiţie care va debuta pe 11 iunie şi la care Croaţia va disputa primul meci împotriva Angliei, pe 17 iunie.

“Am vorbit cu Luka şi i-am urat să aibă operaţie reuşită şi o recuperare rapidă şi de calitate”, a spus Dalic.