Vinicius a “uitat” de Real Madrid. Mesajul clar transmis înainte de debutul la Cupa Mondială din 2026

Vinicius a participat la conferința de presă premergătoare partidei de la Cupa Mondială dintre Brazilia și Maroc, care se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 01:00. Printre altele, sud-americanul a vorbit și despre importanța acestui turneu, dând de înțeles că nu se gândește deloc la Real Madrid în acest moment.
Viitorul lui Vicinius la Real Madrid este în continuare unul incert, însă fotbalistul de 25 de ani nici nu se gândește în momentul de față la ce va face în tricoul “blanco”. Într-o conferință de presă desfășurată înainte de Brazilia – Maroc, extrema stângă a dat de înțeles că se concentrează strict pe ce înseamnă World Cup 2026 în acest moment.
Vinicius nu vrea să vorbească despre Real Madrid pe timpul Cupei Mondiale
Brazilia este una dintre favoritele la trofeu, iar Vinicius știe asta, motiv pentru care încearcă să lase deoparte toate discuțiile care nu au legătură cu “Selecao”. Fotbalistul de bandă a dezvăluit că nu are în gând să vorbească deloc despre Real Madrid pe parcursul turneului final, deși contractul său expiră în 2027 și încă nu s-a înțeles cu cei din club pentru înțelegerea sa.
“Sunt cu echipa națională acum, iar tot ce este legat de Real Madrid… vom vorbi despre asta după ce Cupa Mondială se încheie sau când începe sezonul. Acum sunt concentrat pe Cupa Mondială“, a spus Vinicius, potrivit marca.com.
Vinicius a mai vorbit cu jurnaliștii și despre dorința sa și a coechipierilor de a câștiga Cupa Mondială, deși nu sunt marii favoriți la trofeu. În plus, sud-americanul a punctat relația sa bună cu Ancelotti, antrenor pe care îl cunoaște de când italianul a fost la Real Madrid.
“Vrem să fim campioni și suntem la același nivel cu alte echipe de top. Nu contează cine a câștigat Campionatul European sau Copa America. Cupa Mondială de-abia a început.
Acesta e cel mai important moment din cariera mea. Nu am nicio accidentare, iar faptul că joc alături de Ancelotti îmi dă întotdeauna încredere. Îmi dă libertatea și încrederea de care am nevoie. A fost cazul la Real Madrid și acum e aici cu noi“.
Vinicius ar fi luat deja o decizie legată de viitorul său
Conform jurnaliștilor de la as.com, Vinicius a decis să rămână la Real Madrid și în acest sezon indiferent de ce se va întâmpla. În cazul în care peste un an echipa de pe Bernabeu nu va încerca să îi prelungească înțelegerea, atunci va pleca liber de contract, iar clubul nu va încasa niciun ban de pe urma sa.
În caz contrar, dacă Real Madrid îi va pune un contract pe masă care îl mulțumește, Vinicius va continua să evolueze pentru clubul la care joacă din 2018. La ultimele discuții cu oficialii “blanco”, fotbalistul de 25 de ani a decis să mai scadă din pretențiile sale salariale, iar cele două tabere chiar au fost la un pas de a ajunge la un acord, însă totul a picat în ultimul moment.
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