Vinicius a “uitat” de Real Madrid. Mesajul clar transmis înainte de debutul la Cupa Mondială din 2026

Vinicius a participat la conferința de presă premergătoare partidei de la Cupa Mondială dintre Brazilia și Maroc, care se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 01:00. Printre altele, sud-americanul a vorbit și despre importanța acestui turneu, dând de înțeles că nu se gândește deloc la Real Madrid în acest moment.

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Viitorul lui Vicinius la Real Madrid este în continuare unul incert, însă fotbalistul de 25 de ani nici nu se gândește în momentul de față la ce va face în tricoul “blanco”. Într-o conferință de presă desfășurată înainte de Brazilia – Maroc, extrema stângă a dat de înțeles că se concentrează strict pe ce înseamnă World Cup 2026 în acest moment.

Vinicius nu vrea să vorbească despre Real Madrid pe timpul Cupei Mondiale

Brazilia este una dintre favoritele la trofeu, iar Vinicius știe asta, motiv pentru care încearcă să lase deoparte toate discuțiile care nu au legătură cu “Selecao”. Fotbalistul de bandă a dezvăluit că nu are în gând să vorbească deloc despre Real Madrid pe parcursul turneului final, deși contractul său expiră în 2027 și încă nu s-a înțeles cu cei din club pentru înțelegerea sa.

“Sunt cu echipa națională acum, iar tot ce este legat de Real Madrid… vom vorbi despre asta după ce Cupa Mondială se încheie sau când începe sezonul. Acum sunt concentrat pe Cupa Mondială“, a spus Vinicius, potrivit marca.com.

Vinicius a mai vorbit cu jurnaliștii și despre dorința sa și a coechipierilor de a câștiga Cupa Mondială, deși nu sunt marii favoriți la trofeu. În plus, sud-americanul a punctat relația sa bună cu Ancelotti, antrenor pe care îl cunoaște de când italianul a fost la Real Madrid.