Pentru prima dată după 60 de ani: statistică incredibilă, după ce SUA a dat recital cu Paraguay, la debutul la Cupa Mondială

SUA a dat recital la debutul la Campionatul Mondial, învingând Canada cu scorul categoric de 4-1, la Los Angeles. Americanii au făcut show, Folarin Balogun reușind o „dublă”, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Atacantul de la AS Monaco a înscris în minutele 31, respectiv 45+5. El a mai avut și un gol anulat pentru offsaid, în minutul 28.

Statistică incredibilă, după SUA – Paraguay 4-1

Un alt jucător care a ieșit în evidență, din naționala SUA, este Chris Richards. Fundașul central de 26 de ani a avut un procentaj de 100% pase reușite, pe parcursul partidei cu Paraguay.

Stopperul lui Crystal Palace este primul jucător care are o astfel de statistică la un meci de la Campionatul Mondial, după 60 de ani. Conform statisticienilor de la Opta, Richards a oferit 83 de pase corecte, din cele tot atâtea încercări.

Chris Richards a fost păstrat pe teren de Mauricio Pochettino până la finalul partidei, celălalt stopper fiind veteranul de 38 de ani, Tim Ream, care evoluează la Charlotte, în MLS.