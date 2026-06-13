Pentru prima dată după 60 de ani: statistică incredibilă, după ce SUA a dat recital cu Paraguay, la debutul la Cupa Mondială

SUA a dat recital la debutul la Campionatul Mondial, învingând Canada cu scorul categoric de 4-1, la Los Angeles. Americanii au făcut show, Folarin Balogun reușind o „dublă”, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Atacantul de la AS Monaco a înscris în minutele 31, respectiv 45+5. El a mai avut și un gol anulat pentru offsaid, în minutul 28.
Statistică incredibilă, după SUA – Paraguay 4-1
Un alt jucător care a ieșit în evidență, din naționala SUA, este Chris Richards. Fundașul central de 26 de ani a avut un procentaj de 100% pase reușite, pe parcursul partidei cu Paraguay.
Stopperul lui Crystal Palace este primul jucător care are o astfel de statistică la un meci de la Campionatul Mondial, după 60 de ani. Conform statisticienilor de la Opta, Richards a oferit 83 de pase corecte, din cele tot atâtea încercări.
Chris Richards a fost păstrat pe teren de Mauricio Pochettino până la finalul partidei, celălalt stopper fiind veteranul de 38 de ani, Tim Ream, care evoluează la Charlotte, în MLS.
Chris Richards evoluează la Crystal Palace din 2022, atunci când s-a despărțit de Bayern. El a fost sub contract cu formația din Munchen din iarna lui 2019, fiind împrumutat pe la diverse echipe, de-a lungul anilor.
Richards a fost jucător de bază la Crystal Palace, în sezonul recent încheiat. Fundașul a bifat nu mai puțin de 50 de meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze și două goluri.
SUA – Paraguay
Reprezentativa SUA a debutat cu victorie la turneul pe care îl găzduieşte, după ce a învins Paraguay, scor 4-1, în grupa C de la Cupa Mondială. Meciul s-a disputat la Los Angeles.
Americanii au deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla, din minutul 7, celelalte reuşite fiind semnate de Balogun, în minutele 31 şi 45-5, şi Reyna, în minutul 90+8. Paraguayenii au redus din diferenţă prin Mauricio, în minutul 73.
Meciul a fost arbitrat de olandezul Danny Makkelie. Tot în grupa D se va juca meciul Australia – Turcia, duminică, de la ora 07:00.
În etapa următoare, SUA va întâlni Australia (19 iunie), iar Turcia va evolua cu Paraguay (20 iunie).
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