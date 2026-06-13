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Pentru prima dată după 60 de ani: statistică incredibilă, după ce SUA a dat recital cu Paraguay, la debutul la Cupa Mondială

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 8:35

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Pentru prima dată după 60 de ani: statistică incredibilă, după ce SUA a dat recital cu Paraguay, la debutul la Cupa Mondială

Chris Richards, în SUA - Paraguay 4-1/ Profimedia

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SUA a dat recital la debutul la Campionatul Mondial, învingând Canada cu scorul categoric de 4-1, la Los Angeles. Americanii au făcut show, Folarin Balogun reușind o „dublă”, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Atacantul de la AS Monaco a înscris în minutele 31, respectiv 45+5. El a mai avut și un gol anulat pentru offsaid, în minutul 28.

Statistică incredibilă, după SUA – Paraguay 4-1

Un alt jucător care a ieșit în evidență, din naționala SUA, este Chris Richards. Fundașul central de 26 de ani a avut un procentaj de 100% pase reușite, pe parcursul partidei cu Paraguay.

Stopperul lui Crystal Palace este primul jucător care are o astfel de statistică la un meci de la Campionatul Mondial, după 60 de ani. Conform statisticienilor de la Opta, Richards a oferit 83 de pase corecte, din cele tot atâtea încercări.

Chris Richards a fost păstrat pe teren de Mauricio Pochettino până la finalul partidei, celălalt stopper fiind veteranul de 38 de ani, Tim Ream, care evoluează la Charlotte, în MLS.

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Chris Richards evoluează la Crystal Palace din 2022, atunci când s-a despărțit de Bayern. El a fost sub contract cu formația din Munchen din iarna lui 2019, fiind împrumutat pe la diverse echipe, de-a lungul anilor.

Richards a fost jucător de bază la Crystal Palace, în sezonul recent încheiat. Fundașul a bifat nu mai puțin de 50 de meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze și două goluri.

SUA – Paraguay

Reprezentativa SUA a debutat cu victorie la turneul pe care îl găzduieşte, după ce a învins Paraguay, scor 4-1, în grupa C de la Cupa Mondială. Meciul s-a disputat la Los Angeles.

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Americanii au deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla, din minutul 7, celelalte reuşite fiind semnate de Balogun, în minutele 31 şi 45-5, şi Reyna, în minutul 90+8. Paraguayenii au redus din diferenţă prin Mauricio, în minutul 73.

Meciul a fost arbitrat de olandezul Danny Makkelie. Tot în grupa D se va juca meciul Australia – Turcia, duminică, de la ora 07:00.

În etapa următoare, SUA va întâlni Australia (19 iunie), iar Turcia va evolua cu Paraguay (20 iunie).

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