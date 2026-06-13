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Un fan a încercat să intre pe teren la meciul dintre SUA și Paraguay de la Cupa Mondială. Ce a urmat

Andrei Nicolae Publicat: 13 iunie 2026, 8:37

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Un fan a încercat să intre pe teren la meciul dintre SUA și Paraguay de la Cupa Mondială. Ce a urmat

Fanul care a încercat să intre pe teren la SUA - Paraguay / X @clippedszn

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Un fan al fotbalului a încercat să fie mai presus decât legea la partida de la Los Angeles de la Cupa Mondială dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Acesta a vrut să patrundă pe teren, însă a fost flancat în a doua secundă de stewarzii care îl așteptau să sară din peluză.

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Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul pe teren propriu la World Cup 2026, după ce au învins Paraguay cu scorul de 4-1. Duelul a fost marcat de primul autogol al turneului, reușite spectaculoase, dar și de o fază intrigantă petrecută la camera VAR.

“Epic fail” al suporterului care a vrut să intre pe teren

Ce nu s-a văzut însă la televizor a fost un moment amuzant în care un fan a încercat să pătrundă pe teren. Aflat la marginea peluzei, un bărbat ce avea o minge în mână se tot plimba de la stânga la dreapta în speranța că va scăpa de forțele de ordine care deja îl așteptau jos.

După mai multe tentative eșuate, suporterul a sărit, însă nici nu a apucat să se ridice și să încerce să fugă, pentru că stewarzii l-au ținut la pământ. Peste 10 oameni responsabili cu ordinea s-au aflat în fața peluzei pentru a-l încerca pe fan să nu intre pe teren și și-au îndeplinit misiunea.

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Momentul respectiv a fost prins în direct de un alt fan, care nu s-a ferit să îl numească pe suporterul teribilist drept un “idiot”.

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