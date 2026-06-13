Un fan a încercat să intre pe teren la meciul dintre SUA și Paraguay de la Cupa Mondială. Ce a urmat

Un fan al fotbalului a încercat să fie mai presus decât legea la partida de la Los Angeles de la Cupa Mondială dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Acesta a vrut să patrundă pe teren, însă a fost flancat în a doua secundă de stewarzii care îl așteptau să sară din peluză.

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Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul pe teren propriu la World Cup 2026, după ce au învins Paraguay cu scorul de 4-1. Duelul a fost marcat de primul autogol al turneului, reușite spectaculoase, dar și de o fază intrigantă petrecută la camera VAR.

“Epic fail” al suporterului care a vrut să intre pe teren

Ce nu s-a văzut însă la televizor a fost un moment amuzant în care un fan a încercat să pătrundă pe teren. Aflat la marginea peluzei, un bărbat ce avea o minge în mână se tot plimba de la stânga la dreapta în speranța că va scăpa de forțele de ordine care deja îl așteptau jos.

A fan tried running onto the field at the USA vs Paruguay match but instantly got tackled by security 😳 pic.twitter.com/MieP44HcQM

— clip 🛸 (@clippedszn) June 13, 2026

După mai multe tentative eșuate, suporterul a sărit, însă nici nu a apucat să se ridice și să încerce să fugă, pentru că stewarzii l-au ținut la pământ. Peste 10 oameni responsabili cu ordinea s-au aflat în fața peluzei pentru a-l încerca pe fan să nu intre pe teren și și-au îndeplinit misiunea.