Gestul lui Leo Messi pentru Joao Paulo. Jucătorul FCSB a făcut publice imaginile

Joao Paulo a primit un tricou semnat de la Lionel Messi în culisele Campionatului Mondial 2026, după meciul din optimile de finală dintre Argentina și Capul Verde.

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Mijlocașul celor de la FCSB nu a evoluat în acea partidă, dar a avut parte de această surpriză din partea argentinianului.

Gestul lui Messi a fost făcut public chiar de Joao Paulo. El a postat pe Instagram mai multe fotografii.

Într-o fotografie se pot observa mai multe tricouri așezate pe umerașe, care au fost purtate de Lionel Messi, Nicolas Tagliafico și Alexis Mac Allister (Argentina), Mikel Oyarzabal (Spania), Kanno (Arabia Saudită) şi Nicolas De la Cruz (Uruguay).