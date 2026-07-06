Home | Fotbal | Premier League | Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: a plătit 108 milioane de euro pe Sandro Tonali

Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: a plătit 108 milioane de euro pe Sandro Tonali

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 16:06

Comentarii
Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: a plătit 108 milioane de euro pe Sandro Tonali

Sandro Tonali / Colaj Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Tottenham Hotspur a oficializat luni cel mai scump transfer din istoria clubului, la câteva zile după ce îl adusese și pe Mateus Fernandes de la West Ham United, în schimbul a 99 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Roberto De Zerbi a plătit 108 milioane de euro pentru a-i lua fața lui Manchester City și pentru a-l cumpăra pe Sandro Tonali de la Newcastle United.

Sandro Tonali, prezentat oficial la Tottenham

Tottenham Hotspur a fost la un pas de retrogradare în sezonul trecut, iar conducerea vrea să se asigure că echipa va lupta pentru cupe europene în stagiunea viitoare.

Pentru asta, s-au făcut investiții majore în jucători, una dintre acestea fiind finalizate chiar luni. Sandro Tonali a fost adus pentru suma record de 108 milioane de euro, fiind al doilea mijlocaș transferat în doar câteva zile, după Mateus Fernandes.

Tonali a mai jucat în Italia pentru Brescia și AC Milan, iar în tricoul celor de la Newcastle United a strâns nu mai puțin de 110 apariții, reușind să marcheze de zece ori și să ofere același număr de pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Observator
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
Fanatik.ro
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
16:58

Florin Bratu, prezentat oficial la noua sa echipă! Cu cine a semnat tehnicianul român
16:46

Eddy Gnahore este pregătit să semneze cu FCSB, dar pune o condiţie pentru a o trăda pe Dinamo
16:38

Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile
16:36

Laudă lovitura de pe piaţa transferurilor pe care FCSB vrea să i-o dea lui Dinamo: “Intră direct titular”
16:23

Fostul jucător de la Rapid, Funsho Bamgboye, revine în Liga 1: “Ne-am înţeles repede”
16:22

Premieră la Wimbledon! S-a calificat pentru prima oară în faza sferturilor
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 4 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 5 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 6 VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român