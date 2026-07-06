Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: a plătit 108 milioane de euro pe Sandro Tonali

Tottenham Hotspur a oficializat luni cel mai scump transfer din istoria clubului, la câteva zile după ce îl adusese și pe Mateus Fernandes de la West Ham United, în schimbul a 99 de milioane de euro.
Gruparea antrenată de Roberto De Zerbi a plătit 108 milioane de euro pentru a-i lua fața lui Manchester City și pentru a-l cumpăra pe Sandro Tonali de la Newcastle United.
Sandro Tonali, prezentat oficial la Tottenham
Tottenham Hotspur a fost la un pas de retrogradare în sezonul trecut, iar conducerea vrea să se asigure că echipa va lupta pentru cupe europene în stagiunea viitoare.
Pentru asta, s-au făcut investiții majore în jucători, una dintre acestea fiind finalizate chiar luni. Sandro Tonali a fost adus pentru suma record de 108 milioane de euro, fiind al doilea mijlocaș transferat în doar câteva zile, după Mateus Fernandes.
Tonali a mai jucat în Italia pentru Brescia și AC Milan, iar în tricoul celor de la Newcastle United a strâns nu mai puțin de 110 apariții, reușind să marcheze de zece ori și să ofere același număr de pase decisive.
Our new number 1️⃣6️⃣
🔗 https://t.co/7lHjq1kmXN pic.twitter.com/V5esmGLg0W
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 6, 2026
- Manchester City, investiție uriașă pentru un puști de doar 16 ani! Ce sumă a plătit echipa lui Enzo Maresca
- OFICIAL | Manchester City, cel mai scump transfer din istoria clubului! A făcut vizita medicală în cantonamentul de la Mondial
- Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria sa! Aproape 100 de milioane de € a plătit echipa lui Drăguşin
- Moment halucinant în Premier League! Și-au concediat managerul pe mail, cu 2 minute înainte să expire clauza care permitea asta
- Tottenham, acord pentru transferul de 100 de milioane de lire! Ce superstar vine în echipa lui Radu Drăgușin