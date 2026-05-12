Home | Tenis | WTA | L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova

L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 18:55

Comentarii
LEquipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova

Sorana Cîrstea / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea are un parcurs incredibil la turneul WTA 1000 de la Roma. Jucătoarea de pe locul 27 WTA a obţinut calificarea în semifinale după victoria în faţa Jelenei Ostapenko, asta după ce săptămâna aceasta a învins şi jucătoare precum Aryna Sabalenka, liderul mondial, dar şi Linda Noskova, locul 13 WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Performanţa Soranei Cîrstea este aplaudată şi în străinătate. Jurnaliştii francezi au scos în evidenţă şi faptul că românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în semifinalele de la Roma, de la Martina Navratilova, în 1994.

L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea

“După ce a învins-o pe numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, în runda a treia, Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6 (0) în sferturile de finală, marţi, la Roma. Românca în vârstă de 36 de ani a ajuns în semifinalele unui turneu WTA 1000 pentru prima dată în cariera sa”, notează lequipe.fr.

“La 36 de ani, românca s-a calificat marţi după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6(0), campioana Roland Garros din 2017, şi devine cea mai în vârstă jucătoare care a ajuns în această etapă la Roma de la Martina Navratilova în 1994”, au mai scris francezii.

289.115 de euro este suma pe care o va încasa Sorana Cîrstea pentru atingerea semifinalelor. În cazul în care va accede în finală, ea va pune mâna pe un CEC de aproape 550.000 de euro. Câştigătoarea turneului va fi recompensată cu 1.055.285 de euro.

Reclamă
Reclamă

“În timp ce se pregăteşte să se retragă la sfârşitul sezonului, experimentata româncă este la doar o victorie distanţă de a obţine cea mai bună clasare din carieră şi de a intra în top 20, precizează publicaţia franceză.

După ce a eliminat-o pe numărul unu mondial, Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5), în runda a treia, ea a învins-o pe numărul 13 mondial, Linda Noskova (6-2, 6-4), în optimile de finală, iar apoi pe Ostapenko în sferturile de finală. În semifinale, ea o va înfrunta fie pe Mirra Andreeva, fie pe Coco Gauff, care a învins-o acum două săptămâni la Madrid”.

"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un urs este fugărit cu lopata de un localnic din Vâlcea. Avertismentul autorităţilor
Observator
Momentul în care un urs este fugărit cu lopata de un localnic din Vâlcea. Avertismentul autorităţilor
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Fanatik.ro
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
19:52

EXCLUSIV„Dezastru, Federația nu poate controla corupția!” Investitorul străin din România a „fugit” la 10.000 de kilometri de țară
19:42

Florentino Perez, decizie radicală anunțată prin conferință de presă: „Muncesc ca un animal pentru Real Madrid”
18:47

Neluțu Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu! Finanțatorul CFR-ului nu a mai rezistat: „Să-și cumpere club! A sărit calul”
18:28

Jannik Sinner a egalat recordul uriaş al lui Novak Djokovic şi e în sferturi, la Roma
18:27

FotoCel mai mic stadion de la World Cup 2026 e la Toronto! Lionel Messi a stabilit recordul de asistenţă
18:20

Surpriză uriașă! Neluțu Varga, nume neașteptat pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”