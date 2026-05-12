L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova

Sorana Cîrstea are un parcurs incredibil la turneul WTA 1000 de la Roma. Jucătoarea de pe locul 27 WTA a obţinut calificarea în semifinale după victoria în faţa Jelenei Ostapenko, asta după ce săptămâna aceasta a învins şi jucătoare precum Aryna Sabalenka, liderul mondial, dar şi Linda Noskova, locul 13 WTA.

Performanţa Soranei Cîrstea este aplaudată şi în străinătate. Jurnaliştii francezi au scos în evidenţă şi faptul că românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în semifinalele de la Roma, de la Martina Navratilova, în 1994.

L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea

“După ce a învins-o pe numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, în runda a treia, Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6 (0) în sferturile de finală, marţi, la Roma. Românca în vârstă de 36 de ani a ajuns în semifinalele unui turneu WTA 1000 pentru prima dată în cariera sa”, notează lequipe.fr.

“La 36 de ani, românca s-a calificat marţi după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6(0), campioana Roland Garros din 2017, şi devine cea mai în vârstă jucătoare care a ajuns în această etapă la Roma de la Martina Navratilova în 1994”, au mai scris francezii.

289.115 de euro este suma pe care o va încasa Sorana Cîrstea pentru atingerea semifinalelor. În cazul în care va accede în finală, ea va pune mâna pe un CEC de aproape 550.000 de euro. Câştigătoarea turneului va fi recompensată cu 1.055.285 de euro.