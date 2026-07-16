Specialiştii au ales favorita, înaintea finalei Spania – Argentina. Ce naţională are cele mai mari şanse să câştige trofeul

Specialiştii au ales favorita înainte de finala Campionatului Mondial, dintre Spania şi Argentina. Cele două se vor întâlni la New York duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Argentina a învins spectaculos Anglia cu scorul de 2-1, după ce a fost condusă. Sud-americanii s-au impus graţie golurilor marcate de Enzo Fernandez, în minutul 85, şi Lautaro Martinez, în minutul 90+2.

Spania, favorită în faţa Argentinei în finala Campionatului Mondial

Spania, de cealaltă parte, a învins marea favorită Franţa, în semifinale. Ibericii s-au impus clar, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal şi Pedro Porro.

Spania este considerată favorită, înaintea finalei cu Argentina. Naţionala lui Luis de la Fuente are o cotă de 2,37 pentru câştigarea marelui trofeu, conform bookmakerilor. Ibericii au şansa de a-şi trece în palmares al doilea titlu mondial, după cel din 2010.

Argentina, de cealaltă parte, are o cotă de 3,40 pentru câştigarea trofeului mondial. Sud-americanii încearcă să-şi apere titlul cucerit în urmă cu patru ani, după finala câştigată dramatic cu Franţa, la loviturile de departajare.