Specialiştii au ales favorita, înaintea finalei Spania – Argentina. Ce naţională are cele mai mari şanse să câştige trofeul

Specialiştii au ales favorita înainte de finala Campionatului Mondial, dintre Spania şi Argentina. Cele două se vor întâlni la New York duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Argentina a învins spectaculos Anglia cu scorul de 2-1, după ce a fost condusă. Sud-americanii s-au impus graţie golurilor marcate de Enzo Fernandez, în minutul 85, şi Lautaro Martinez, în minutul 90+2.
Spania, favorită în faţa Argentinei în finala Campionatului Mondial
Spania, de cealaltă parte, a învins marea favorită Franţa, în semifinale. Ibericii s-au impus clar, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal şi Pedro Porro.
Spania este considerată favorită, înaintea finalei cu Argentina. Naţionala lui Luis de la Fuente are o cotă de 2,37 pentru câştigarea marelui trofeu, conform bookmakerilor. Ibericii au şansa de a-şi trece în palmares al doilea titlu mondial, după cel din 2010.
Argentina, de cealaltă parte, are o cotă de 3,40 pentru câştigarea trofeului mondial. Sud-americanii încearcă să-şi apere titlul cucerit în urmă cu patru ani, după finala câştigată dramatic cu Franţa, la loviturile de departajare.
Va fi pentru prima dată în istorie când campioana en-titre a Europei se va duela cu cea a Americii, în finala Campionatului Mondial. Spania şi Argentina ar fi trebuit să se înfrunte în Finalissima, partida care le pune faţă în faţă pe cele două campioane continentale, însă duelul a fost amânat din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Ultimele şase partide dintre Spania şi Argentina au fost amicale, ibericii reuşind să se impună în duelul de pregătire din 2018 cu scorul categoric de 6-1. În 1966, la Campionatul Mondial, cele două naţionale se întâlneau pentru ultima dată într-un meci oficial. Sud-americanii reuşeau să se impună cu scorul de 2-1, în grupe.
- Harry Kane nu s-a abținut și a criticat tactica lui Thomas Tuchel: „La acest nivel nu e suficient”
- Lautaro Martinez, reacţie de mare campion după ce a fost „eroul” Argentinei în meciul cu Anglia: „E foarte dificil pentru mine”
- Lionel Messi i-a luat faţa lui Kylian Mbappe, în lupta pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial
- „Am văzut ‘dreptul lui Dumnezeu'”. Zlatan Ibrahimovic, cucerit după victoria Argentinei cu Anglia. Englezii, taxaţi
- „Când mă voi retrage, sper să nu fiu atât de prost!” Cui i-a transmis Romero acest mesaj