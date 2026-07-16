„Când mă voi retrage, sper să nu fiu atât de prost!” Cui i-a transmis Romero acest mesaj

Argentina s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Campionatului Mondial după ce a învins Anglia cu 2-1. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au înscris golurile care îi aduc Argentinei un meci mare contra Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria în fața Angliei a fost una extrem de tensionată, iar atacurile din presă s-au intensificat în ultimele zile. Analiștii englezi, foști jucători în Premier League majoritatea dintre ei, au spus la unison înaintea meciului că Anglia se va califica.

Replică dură pentru Neville

La final de meci, Cristian Romero a avut un mesaj pentru Gary Neville. Fostul jucător de la Manchester United, analist în acest moment, spunea despre perechea de fundași alcătuită de Romero cu Lisandro Martinez, de la Man United, că este „cea mai bună pereche proastă de fundași din lume” și că Argentina primește mereu gol cu ei în defensivă.

„Singurul lucru pe care îl sper este ca, atunci când mă voi retrage, să nu fiu atât de prost. Sper să nu ajung să critic un jucător sau pe altcineva. Pentru că, până la urmă, noi dăm totul pentru echipa noastră națională. Uneori ne iese, alteori nu, dar suntem fericiți că suntem din nou într-o finală de Cupă Mondială.

Cred că scriem istorie. Pentru noi este ceva uriaș și simțim importanța acestui tricou cum nu o face nimeni altcineva. Suntem obișnuiți ca lumea să vorbească mereu despre noi. Se pare că le place să o facă, iar noi răspundem pe teren. Atât. Mereu cu respect” a spus Cristian Romero, cel care ar putea să dea Premier League în această vară pentru Interul lui Chivu.