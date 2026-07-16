Harry Kane nu s-a abținut și a criticat tactica lui Thomas Tuchel: „La acest nivel nu e suficient”

Harry Kane a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului dintre Anglia și Argentina, câștigat de campioana mondială en-titre cu 2-1. Sud-americanii s-au calificat în finala Cupei Mondiale 2026 pentru al doilea turneu final la rând, la capătul unui meci cu un final dramatic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anglia a deschis scorul prin Gordon, dar în decurs de doar șapte minute, pe final de meci, Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Argentina în ultimul act care va avea loc duminică, pe MetLife Stadium, acolo unde campioana mondială en-titre va întâlni campioana europeană en-titre, Spania.

Harry Kane, devastat după Anglia – Argentina 1-2: „Ne-au atacat în valuri”

La finalul meciului, Harry Kane a avut un mesaj clar despre tactica englezilor pe finalul meciului de la Atlanta. După deschiderea scorului, Anglia a vrut să țină de rezultat, lucru de nepermis la acest nivel, care i-a costat pe jucătorii lui Thomas Tuchel:

„Sunt devastat. Devastat pentru băieți, devastat pentru toată lumea, staff-ul, fanii. Am făcut, per total, un meci bun. Odată ce am deschis scorul, am vrut să ținem de rezultat. La acest nivel nu e suficient.

Ne-am chinuit să facem pressing după gol. În prima repriză și în la începutul reprizei a doua, cred că ne-am descurcat la acest capitol. I-am pus sub presiune, iar asta ne-a permis să câștigăm mingi și să controlăm jocul.