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Harry Kane nu s-a abținut și a criticat tactica lui Thomas Tuchel: „La acest nivel nu e suficient”

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 10:32

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Harry Kane nu s-a abținut și a criticat tactica lui Thomas Tuchel: „La acest nivel nu e suficient

Harry Kane, după Anglia - Argentina / Profimedia

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Harry Kane a fost extrem de dezamăgit la finalul meciului dintre Anglia și Argentina, câștigat de campioana mondială en-titre cu 2-1. Sud-americanii s-au calificat în finala Cupei Mondiale 2026 pentru al doilea turneu final la rând, la capătul unui meci cu un final dramatic.

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Anglia a deschis scorul prin Gordon, dar în decurs de doar șapte minute, pe final de meci, Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Argentina în ultimul act care va avea loc duminică, pe MetLife Stadium, acolo unde campioana mondială en-titre va întâlni campioana europeană en-titre, Spania.

Harry Kane, devastat după Anglia – Argentina 1-2: „Ne-au atacat în valuri”

La finalul meciului, Harry Kane a avut un mesaj clar despre tactica englezilor pe finalul meciului de la Atlanta. După deschiderea scorului, Anglia a vrut să țină de rezultat, lucru de nepermis la acest nivel, care i-a costat pe jucătorii lui Thomas Tuchel:

„Sunt devastat. Devastat pentru băieți, devastat pentru toată lumea, staff-ul, fanii. Am făcut, per total, un meci bun. Odată ce am deschis scorul, am vrut să ținem de rezultat. La acest nivel nu e suficient.

Ne-am chinuit să facem pressing după gol. În prima repriză și în la începutul reprizei a doua, cred că ne-am descurcat la acest capitol. I-am pus sub presiune, iar asta ne-a permis să câștigăm mingi și să controlăm jocul.

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După golul nostru, fie că ei au venit cu mai mulți oameni în atac, fie că nu le-am făcut față individual, au atacat în valuri. Am încercat să îi ținem, să îi blocăm, dar nu a fost suficient”, a declarat Harry Kane, pentru BBC.

Harry Kane nu este singurul jucător care are un dialog de la distanță cu selecționerul Thomas Tuchel. După meciul cu Norvegia, lui Jude Bellingham nu i-a picat deloc bine faptul că germanul și-a criticat jucătorii după victoria obținută în sferturile de finală.

În ciuda acestei înfrângeri, Anglia nu merge încă acasă. Echipa lui Thomas Tuchel revine la Miami, pentru finala mică a competiției, împotriva Franței. Partida va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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