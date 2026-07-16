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Lautaro Martinez, reacţie de mare campion după ce a fost „eroul” Argentinei în meciul cu Anglia: „E foarte dificil pentru mine”

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 9:56

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Lautaro Martinez, reacţie de mare campion după ce a fost „eroul Argentinei în meciul cu Anglia: „E foarte dificil pentru mine

Lautaro Martinez, bucurie după Anglia - Argentina 1-2/ Profimedia

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Lautaro Martinez a fost „eroul” Argentinei în meciul cu Anglia. Sud-americanii s-au impus cu 2-1 şi s-au calificat în marea finală de la New York, unde vor întâlni Spania. Duelul pentru marele trofeu va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lautaro Martinez, trimis în teren de Lionel Scaloni în minutul 81, a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 90+2. Lionel Messi a centrat excelent în careu, iar căpitanul lui Cristi Chivu de la Inter a marcat cu o lovitură de cap.

Lautaro Martinez, reacţie emoţionantă după ce a marcat în Anglia – Argentina 1-2

Lautaro Martinez a fost extrem de emoţionat şi a început să plângă, după fluierul final al partidei cu Anglia. Acesta a recunoscut că traversează o situaţie dificilă, ţinând cont că a fost lăsat pe bancă şi a fost criticat pe parcursul turneului pentru jocul său.

De asemenea, Martinez a transmis că de fiecare dată când intră pe teren se gândeşte la familia lui şi încearcă să dea totul pentru Argentina. Acesta a subliniat că a fost răsplătit pentru toată munca depusă în carieră, după ce a trimis Argentina în finala Mondialului cu golul marcat în prelungiri.

„Voi încerca să nu plâng din nou. Am făcut-o deja. (N.r. La cine te-ai gândit după golul marcat) La mama mea, pe care am sunat-o şi muncea. Astăzi, simt lucrurile astea faţă de ei mai mult decât oricând. Când intru pe teren mă gândesc doar la ei, la copii, la soţie, la întreaga mea familie. La tatăl meu, care e responsabil pentru faptul că eu joc azi. E foarte dificil în situaţia în care mă aflu. Dincolo de faptul că mereu vreau să contribui şi să încerc să merg mai departe, mereu vreau să joc, asta e realitatea.

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Trebuie să-ţi laşi capul în joc, să munceşti, să alergi, să fii umil şi să te sacrifici pentru ceea ce ai de făcut în prezent. Acestea sunt recompensele pe care le aştepţi mereu pentru tot ce ţi-ai spus înainte, pentru toată munca depusă de când erai copil. Azi e doar fericire şi e meritul acestui grup care, în faţa adversităţii, merge mai departe şi mai departe şi nu oboseşte. Îi avem ca exemplu pe cei mai buni din lume.

Am visat-o, îți jur! I-am spus-o și lui Alexis (Mac Allister) că voi marca un gol, i-am spus-o și lui Facu Medina pe bancă: „O să intru și o să câștigăm meciul”. A fost foarte dificil astăzi, dar mingea a ajuns la mine… Enzo a dat și el un golazo și… până la urmă, acum că m-am mai liniștit, pot spune că această echipă continuă să arate din ce este cu adevărat construită”, a declarat Lautaro Martinez, conform marca.com, după Anglia – Argentina 1-2.

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