Lionel Messi i-a luat faţa lui Kylian Mbappe, în lupta pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial

Lionel Messi şi Kylian Mbappe îşi continuă lupta pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial 2026. Chiar dacă niciunul nu a marcat în semifinale, starul argentinian a devenit favorit, cu două meciuri rămase de disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi şi Mbappe au marcat câte 8 goluri la această ediţie de Campionat Mondial, dar, în urma semifinalelor, francezul a pierdut avantajul dat de pasele decisive, care reprezintă primul criteriu de departajare.

Lionel Messi, primul în clasamentul pentru Gheata de Aur

Messi a reuşit două assist-uri şi a ajuns la cota 4, depăşindu-l pe fostul său coleg de la PSG (3). În cazul în care, în urma finalelor, Mbappe îl va egala pe Messi la acest capitol, următorul criteriu va fi cel al numărului de minute jucate.

Acolo, avantajul ar fi de partea atacantului de la Real Madrid, care a fost pe teren 666 de minute, faţă de cele 712 ale lui Lionel Messi.

Evident, lucrurile se pot schimba dacă cei doi vor marca în meciurile rămase e disputat, Franţa – Anglia (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY) şi Spania – Argentina (duminică, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY).