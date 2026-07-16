„Am văzut ‘dreptul lui Dumnezeu'”. Zlatan Ibrahimovic, cucerit după victoria Argentinei cu Anglia. Englezii, taxaţi

Zlatan Ibrahimovic a reacţionat, după ce Argentina s-a calificat în marea finală a Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Anglia cu scorul de 2-1 şi se vor duela cu Spania pentru marele trofeu. Finala de la New York va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Englezii au condus cu 1-0 după golul lui Anthony Gordon din minutul 55, însă Argentina a revenit fabulos pe final. Lionel Messi a pasat decisiv la ambele goluri marcate de Enzo Fernandez, în minutul 85, şi Lautaro Martinez, în minutul 90+2.
Zlatan Ibrahimovic, cucerit după victoria Argentinei cu Anglia din semifinalele Campionatului Mondial
Zlatan Ibrahimovic a remarcat pasa oferită de Lionel Messi către Enzo Fernandez, la golul egalizator. Starul de la Inter Miami a pasat cu dreptul, care nu este piciorul său de bază, astfel că Zlatan a transmis că acesta a fost „dreptul lui Dumnezeu”. Fostul atacant a făcut trimitere evidentă la „Mâna lui Dumnezeu”, ceea ce reprezintă golul marcat de Diego Maradona cu mâna la Mondialul din 1986, în sfertul de finală câştigat de sud-americani tot cu Anglia.
„Priviți aici. Am zis de ieri că vom vedea «stângul lui Dumnezeu». Azi l-am văzut și pe dreptul. Cât de mult a însemnat pentru ei acest gol, ce bucurie! Perfect meritată.
Leo e incredibil! Pentru Anglia a fost primul meci adevărat, cu tot respectul pentru Norvegia și celelalte adversare. Azi ar fi trebuit să demonstreze ce poate. Acum mai au un meci, pot obține locul 3. Nu e puțin. Dar azi a fost un test împotriva unei echipe reale”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, la Fox Sports.
De asemenea, Zlatan Ibrahimovic i-a taxat pe englezi pentru greşeala uriaşă comisă după ce au deschis scorul. Elevii lui Thomas Tuchel nu au mai contat în atac, iar selecţionerul german a făcut schimbări defensive.
„Anglia a încetat să mai joace. Tuchel a făcut niște schimbări și a intrat prea devreme în defensivă, iar Scaloni a fost ofensiv. Având în vedere modul în care juca Argentina, nu au intrat în panică. Au continuat să atace.
Au lovit bara. Au avut câteva ocazii înainte de a marca primul gol și au continuat să preseze. Scaloni a continuat să preseze, punând în joc mai mulți jucători ofensivi. În cele din urmă, a intrat Martinez”, a mai spus Zlatan Ibrahimovic.
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