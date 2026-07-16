„Nebunie” în vestiarul Argentinei, după calificarea în finala Campionatului Mondial. Ironie la adresa rivalilor englezi

A fost „nebunie” în vestiarul Argentinei, după o nouă calificare în finala Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Anglia cu scorul de 2-1 şi vor întâlni Spania în ultimul act al turneului final. Partida de la New York se va disputa duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Anglia a condus cu 1-0, după golul marcat de Anthony Gordon în minutul 55. Argentinienii au reuşit să revină şi au punctat prin Enzo Fernandez, în minutul 85, şi Lautaro Martinez, în minutul 90+2.
„Nebunie” în vestiarul Argentinei, după calificarea în finala Campionatului Mondial
Jucătorii Argentinei s-au descătuşat pe teren, după fluierul final al partidei cu Anglia. Mai mulţi dintre ei, în frunte cu Lautaro Martinez, au plâns de fericire pentru calificarea în marea finală de la New York.
Enzo Fernandez a oferit imaginea serii, după ce l-a purtat pe umeri pe Lionel Messi. Starul de la Inter Miami a fost, din nou, decisiv, reuşind să ofere ambele pase de gol.
Ulterior, petrecerea s-a mutat în vestiarul sud-americanilor. Jucătorii au început să cânte şi să sară, în frunte cu Lionel Messi, ironizându-i şi pe rivalii englezi.
„Un minut de reculegere”, au strigat sud-americanii, cu trimitere la englezi, care au plecat învinşi de la Atlanta, acolo unde s-a disputat a doua semifinală de la Campionatul Mondial.
Messi joined his teammates to celebrate getting to the World Cup final in the dressing room 🔥❤️ pic.twitter.com/WdbtNuGWW5
— POOJA!!! (@PoojaMedia) July 16, 2026
Şi străzile din Argentina au fost umplute până la refuz de fanii care au sărbătorit victoria favoriţilor. În Buenos Aires, nici ploaia nu i-a oprit pe argentinieni să iasă în stradă după victoria dramatică a „pumelor” cu Anglia.
🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA 🇦🇷
MÁS ÉPICA: LLUEVE EN BUENOS AIRES DURANTE LOS FESTEJOS. LA GENTE ESTALLA DE ALEGRÍA. pic.twitter.com/nRTgxYPYU3
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026
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