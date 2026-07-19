Toni Kroos a dat verdictul înainte de finala Cupei Mondiale: „Va da 3 sau 4 goluri!”

Toni Kroos a vorbit despre finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Fostul internațional german este convins că ibericii pot marca multe goluri în poarta sud-americanilor.

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Spania – Argentina este finala Cupei Mondiale din 2026. Meciul va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 22:00. De asemenea, duelul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Toni Kroos înainte de finala Cupei Mondiale

În opinia lui Toni Kroos, Spania va face spectacol dacă marchează prima în finala cu Argentina. Fostul internațional este de părere că „Furia Roja” poate înscrie încă 3 sau 4 goluri, în acest scenariu.

De asemenea, Kroos a vorbit și despre Argentina și a lăudat mentalitatea jucătorilor antrenați de Lionel Scaloni. Acesta s-a declarat și surprins de faptul că Lionel Messi a făcut spectacol la Mondialul american.

„Dacă Spania marchează primul gol, uită de meci, vor mai da trei sau patru goluri. Argentina nu va găsi niciun răspuns.