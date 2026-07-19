Toni Kroos a dat verdictul înainte de finala Cupei Mondiale: „Va da 3 sau 4 goluri!”

Toni Kroos a vorbit despre finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Fostul internațional german este convins că ibericii pot marca multe goluri în poarta sud-americanilor.
Spania – Argentina este finala Cupei Mondiale din 2026. Meciul va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la ora 22:00. De asemenea, duelul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.
Ce a spus Toni Kroos înainte de finala Cupei Mondiale
În opinia lui Toni Kroos, Spania va face spectacol dacă marchează prima în finala cu Argentina. Fostul internațional este de părere că „Furia Roja” poate înscrie încă 3 sau 4 goluri, în acest scenariu.
De asemenea, Kroos a vorbit și despre Argentina și a lăudat mentalitatea jucătorilor antrenați de Lionel Scaloni. Acesta s-a declarat și surprins de faptul că Lionel Messi a făcut spectacol la Mondialul american.
„Dacă Spania marchează primul gol, uită de meci, vor mai da trei sau patru goluri. Argentina nu va găsi niciun răspuns.
Argentina nu este mai bună decât Germania, dar au o mentalitate incredibilă, iar Messi i-a dus până în finală. Îmi dau seama că inteligența lui Messi continuă să crească constant.
Am crezut că Mondialul din 2022 va fi ultimul pentru el”, a spus Toni Kroos, citat de Marca.
„Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina
Aymeric Laporte a ieșit la atac înainte de finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Jucătorul iberic nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre controversele legate de arbitraj.
De la începutul turneului final, mai multe voci au transmis faptul că Argentina ar fi beneficiat de un ajutor din partea brigăzilor de arbitri. Aymeric Laporte a explicat acum că jocul Spaniei va depinde de modul în care va fi arbitrat duelul cu naționala lui Leo Messi.
De asemenea, Laporte a ținut să precizeze faptul că Spania a fost o „echipă corectă” de la începutul Cupei Mondiale.
„În ultimele meciuri am văzut lucruri care chiar ne-au surprins, incidente care au fost ignorate. Mai ales în cazul Argentinei, deoarece este o echipă care transmite multe mesaje subtile prin intervențiile și duelurile sale.
Așa ceva nu ar trebui să fie permis într-o competiție de acest nivel, pentru că îți poate afecta jocul și te poate face să-ți pierzi cumpătul. Este responsabilitatea arbitrului să țină aceste situații sub control, astfel încât să nu permită jucătorilor să profite de el.
Încă de la începutul turneului, noi am fost o echipă corectă din acest punct de vedere. Nu suntem genul de echipă care umblă să lovească adversarii sau să comită faulturi imprudente.
Cred că așa trebuie să abordăm și această finală a Cupei Mondiale… dar este adevărat că multe vor depinde de arbitraj”, a spus Aymeric Laporte, citat de Fabrizio Romano.
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