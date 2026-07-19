„Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina

Aymeric Laporte a ieșit la atac înainte de finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Jucătorul iberic nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre controversele legate de arbitraj.

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Finala Cupei Mondiale din 2026, Spania – Argentina, se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00. Duelul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Aymeric Laporte despre arbitraj înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina

De la începutul turneului final, mai multe voci au transmis faptul că Argentina ar fi beneficiat de un ajutor din partea brigăzilor de arbitri. Aymeric Laporte a explicat acum că jocul Spaniei va depinde de modul în care va fi arbitrat duelul cu naționala lui Leo Messi.

De asemenea, Laporte a ținut să precizeze faptul că Spania a fost o „echipă corectă” de la începutul Cupei Mondiale.

„În ultimele meciuri am văzut lucruri care chiar ne-au surprins, incidente care au fost ignorate. Mai ales în cazul Argentinei, deoarece este o echipă care transmite multe mesaje subtile prin intervențiile și duelurile sale.