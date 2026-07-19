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„Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina

Alex Ioniță Publicat: 19 iulie 2026, 15:31

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Noi am fost corecți!” Aymeric Laporte acuză arbitrajul înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina

Profimedia

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Aymeric Laporte a ieșit la atac înainte de finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina. Jucătorul iberic nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre controversele legate de arbitraj.

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Finala Cupei Mondiale din 2026, Spania – Argentina, se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00. Duelul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce a spus Aymeric Laporte despre arbitraj înaintea finalei Cupei Mondiale, Spania – Argentina

De la începutul turneului final, mai multe voci au transmis faptul că Argentina ar fi beneficiat de un ajutor din partea brigăzilor de arbitri. Aymeric Laporte a explicat acum că jocul Spaniei va depinde de modul în care va fi arbitrat duelul cu naționala lui Leo Messi.

De asemenea, Laporte a ținut să precizeze faptul că Spania a fost o „echipă corectă” de la începutul Cupei Mondiale.

„În ultimele meciuri am văzut lucruri care chiar ne-au surprins, incidente care au fost ignorate. Mai ales în cazul Argentinei, deoarece este o echipă care transmite multe mesaje subtile prin intervențiile și duelurile sale.

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Așa ceva nu ar trebui să fie permis într-o competiție de acest nivel, pentru că îți poate afecta jocul și te poate face să-ți pierzi cumpătul. Este responsabilitatea arbitrului să țină aceste situații sub control, astfel încât să nu permită jucătorilor să profite de el.

Încă de la începutul turneului, noi am fost o echipă corectă din acest punct de vedere. Nu suntem genul de echipă care umblă să lovească adversarii sau să comită faulturi imprudente.

Cred că așa trebuie să abordăm și această finală a Cupei Mondiale… dar este adevărat că multe vor depinde de arbitraj”, a spus Aymeric Laporte, citat de Fabrizio Romano.

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Marele Ronaldo a dat verdictul înainte de Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026: „Va câştiga uşor”

Ronaldo Nazario a dat verdictul înaintea marii finale dintre Spania şi Argentina de la Cupa Mondială 2026. Ultimul act de la New York le pune faţă în faţă pe cele două campioane continentale din 2024.

Spania a trecut în semifinale de Franţa, scor 2-0, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontada în semifinala cu Anglia.

Înaintea finalei, Ronaldo Nazario a fost întrebat cine crede că se va impune în ultimul act de la New York. Din punctul de vedere al fostului mare jucător brazilian, echipa pregătită de Luis de la Fuente va avea o misiune uşoară în finala de duminică seară:

„Cred că Spania va câștiga ușor împotriva Argentinei. Pentru mine, campioana trebuia să fie una dintre Spania sau Franța, astfel cred că Spania va avea un meci ușor.

Nu cred că Argentina are puterea să schimbe situația dacă Spania conduce cu unul sau două goluri, pentru că Spania va avea posesia tot timpul”, a spus Ronaldo, pe contul său de Tiktok.

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