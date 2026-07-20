Lionel Scaloni, devastat după finala Cupei Mondiale! A început să plângă la conferința de presă și a plecat: „Mă doare sufletul”

Lionel Scaloni a fost greu de consolat după înfrângerea suferită în finala Cupei Mondiale 2026. Spania a învins Argentina cu 1-0, la capătul unei finale care a avut nevoie de prelungiri, iar ibericii au devenit pentru a doua oară în istorie campioni mondiali, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Argentina a ratat șansa de a deveni a treia națională din istorie care își apără titlul mondial, după Italia (1934 și 1938) și Brazilia (1958 și 1962).

Lionel Scaloni a plâns la conferinţa de după finala Cupei Mondiale

Lionel Scaloni a fost extrem de dezamăgit şi şi-a găsit cu greu cuvintele la conferinţa de presă. Atunci când a vorbit despre viitorul său, selecţionerul Argentinei a dezvăluit că urmează să aibă o discuţie cu preşedintele federaţiei şi îşi va duce contractul până la final, în decembrie, după care va pleca.

„Nu am vorbit cu Leo. Eu o să am o discuție cu președintele. Am o idee legată de ce vreau să fac. Îmi voi duce contractul până la final și vom vedea. Adevărul este că trebuie să mă gândesc, pentru că nu știu dacă voi mai putea să fac ceva așa măreț.

Sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a dat o oportunitate ca aceasta, să fiu în această poziție. Voi fi aici până în decembrie, apoi probabil că voi pleca”, a declarat Lionel Scaloni, la conferința de presă, înainte să izbucnească în lacrimi, acolo unde a mai spus doar „Doare foarte tare. Mă doare sufletul”, după care a plecat în aplauzele jurnaliştilor prezenţi.