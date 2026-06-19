Topul celor mai frumoşi jucători de la Campionatul Mondial. Inteligenţa artificială a dat verdictul

Cupa Mondială din 2026 este în plină desfăşurare, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. În timp ce a doua zi a fazei grupelor a început joi, iar Mexicul şi-a asigurat calificarea în 16-imi după victoria la limită împotriva Coreei de Sud (1-0), AI a aruncat o privire asupra…celor mai frumoşi jucători ai acestei ediţii.

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Pentru a realiza acest lucru, DreamGF a realizat un studiu asupra celor mai căutaţi 150 de jucători pe Google, bazat pe “proporţia de aur”, care măsoară simetria facială, echilibrul şi armonia.

Topul celor mai frumoşi jucători de la Campionatul Mondial: Rodrigo De Paul, pe primul loc

Rezultatul este surprinzător: argentinianul Rodrigo De Paul s-a clasat în fruntea clasamentului cu un scor de 74,18%.

“Lucrul interesant la acest clasament este că nu reflectă doar popularitatea fotbalului. Unii jucători pe care te-ai aştepta să-i vezi mult mai sus sunt de fapt mai jos, în timp ce Rodrigo De Paul iese în frunte, înaintea unora dintre cele mai faimoase vedete din lume”, a declarat Georgi Dimitrov, CEO-ul DreamAI SRL, conform La Dépêche.

Campionul mondial argentinian îl depăşeşte la limită pe germanul Kai Havertz (74,10%), în timp ce englezul Noni Madueke (73,29%) completează podiumul. Ei sunt urmaţi de starul egiptean Mohamed Salah (73,27%), copilul minune brazilian Endrick (73,25%) şi vedeta sud-coreeană Son Heung-min (73,24%). Trebuie să coborâm până pe locul 22 pentru a-l găsi pe primul francez: Rayan Cherki.