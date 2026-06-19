Topul celor mai frumoşi jucători de la Campionatul Mondial. Inteligenţa artificială a dat verdictul

Cupa Mondială din 2026 este în plină desfăşurare, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. În timp ce a doua zi a fazei grupelor a început joi, iar Mexicul şi-a asigurat calificarea în 16-imi după victoria la limită împotriva Coreei de Sud (1-0), AI a aruncat o privire asupra…celor mai frumoşi jucători ai acestei ediţii.
Pentru a realiza acest lucru, DreamGF a realizat un studiu asupra celor mai căutaţi 150 de jucători pe Google, bazat pe “proporţia de aur”, care măsoară simetria facială, echilibrul şi armonia.
Topul celor mai frumoşi jucători de la Campionatul Mondial: Rodrigo De Paul, pe primul loc
Rezultatul este surprinzător: argentinianul Rodrigo De Paul s-a clasat în fruntea clasamentului cu un scor de 74,18%.
“Lucrul interesant la acest clasament este că nu reflectă doar popularitatea fotbalului. Unii jucători pe care te-ai aştepta să-i vezi mult mai sus sunt de fapt mai jos, în timp ce Rodrigo De Paul iese în frunte, înaintea unora dintre cele mai faimoase vedete din lume”, a declarat Georgi Dimitrov, CEO-ul DreamAI SRL, conform La Dépêche.
Campionul mondial argentinian îl depăşeşte la limită pe germanul Kai Havertz (74,10%), în timp ce englezul Noni Madueke (73,29%) completează podiumul. Ei sunt urmaţi de starul egiptean Mohamed Salah (73,27%), copilul minune brazilian Endrick (73,25%) şi vedeta sud-coreeană Son Heung-min (73,24%). Trebuie să coborâm până pe locul 22 pentru a-l găsi pe primul francez: Rayan Cherki.
În spatele lui, îi găsim pe Neymar (locul 23), care pare încă departe de o revenire în competiţie, şi pe Jude Bellingham (locul 24). Şi trebuie să derulăm şi mai jos pentru a-l găsi pe Cristiano Ronaldo. “Este unul dintre jucătorii cei mai atenţi la imaginea sa, dar este pe locul 45 aici, ceea ce arată cât de specifică este «proporţia de aur». Nu măsoară stilul, carisma sau popularitatea, ci doar proporţiile faciale.”
“Acest lucru arată că frumuseţea pe hârtie şi frumuseţea în lumea reală nu sunt întotdeauna sinonime. Un jucător poate avea o prezenţă, un stil şi o carismă excepţionale fără a fi printre cei mai buni, în timp ce altul poate obţine un scor mare pur şi simplu pentru că trăsăturile sale se apropie de «proporţia de aur»”, a spus Dimitrov.
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