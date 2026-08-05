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Adrian Mihalcea a răbufnit înainte de UTA Arad – Rapid: „Acest criminal care a omorât vreo şase oameni”

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 16:40

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Adrian Mihalcea a răbufnit înainte de UTA Arad – Rapid: „Acest criminal care a omorât vreo şase oameni

Adrian Mihalcea / Faceook UTA Arad

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Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a avut un discurs dur la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Rapid, din etapa a patra a Ligii 1.

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El nu a trecut peste suspendarea primită de Din Alomerovic de două etape. El a fost eliminat la finalul meciului cu Oţelul Galaţi, scor 2-2, pentru proteste. Din acest motiv, el va rata meciul contra giuleştenilor.

Adrian Mihalcea, discurs dur înainte de UTA Arad – Rapid: „Poate nu ştiu eu regulamentul”

Extrem de nervos, Adrian Mihalcea a răbufnit atunci când a vorbit despre cele două etape de suspendare primite de jucătorul său şi s-a plâns că CCA nu judecă cu aceeaşi măsură cartonaşele roşii primite de jucători şi că protestele sunt pedepsite mult mai dur decât alte infracţiuni mai dure.

În ceea ce îl priveşte pe Alomerovic, el va ispăşi a doua etapă de suspendare împotriva Rapidului, după ce a ratat şi meciul cu FC Voluntari, pierdut de arădeni cu 0-1:

„Acest criminal care a omorât vreo șase oameni a primit 2 etape de suspendare! Într-adevăr, nu era locul lui acolo, să vorbească cu arbitrul, dar știu ce a spus și nu a fost nimic grav. Mă uit la alți jucători care primesc o etapă de suspendare pentru direct și mă întreb de ce Din (n.r., Alomerovic) a fost suspendat două etape? Dar, poate nu cunosc eu regulamentul”, a declarat Adrian Mihalcea, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Rapid.

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